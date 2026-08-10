Con el impulso de Vaca Muerta, Argentina combina récord de producción y mayor ingreso de divisas

La producción no convencional de Vaca Muerta continúa siendo el principal motor del crecimiento petrolero argentino y acerca al país al objetivo del millón de barriles diarios. Foto gentileza.

Argentina volvió a marcar un récord histórico de producción petrolera en junio de 2026 y quedó cada vez más cerca de alcanzar el millón de barriles diarios. De acuerdo con el informe de junio elaborado por Regional Investment Consulting (RICSA), la producción nacional llegó a 914.900 barriles por día, lo que representó un incremento interanual del 17,1%.

Con ese nivel de actividad, el país quedó a 85.100 barriles diarios de la meta del millón, un objetivo que el sector espera alcanzar antes de fin de año de la mano del crecimiento sostenido de Vaca Muerta y de las obras de infraestructura que acompañan la expansión de la producción.

El informe destaca que Vaca Muerta se consolidó como el principal motor del upstream argentino. La formación explicó el 70% de la producción nacional de petróleo y el 61% del gas natural, con una producción de 633.946 barriles diarios de petróleo, un 33% superior a la de junio de 2025. En gas natural, alcanzó los 97,8 millones de metros cúbicos diarios, con un crecimiento interanual del 10,2%, mientras suma 4.672 pozos activos.

Dentro de ese desarrollo, la Cuenca Neuquina concentró 715.105 barriles diarios, equivalentes al 79% de la producción nacional, con un crecimiento del 31,2% interanual en la provincia de Neuquén.

Además, RICSA remarcó que en los últimos doce meses Vaca Muerta incorporó 157.486 barriles diarios de producción, un volumen superior al que generaba toda la formación en 2018. En los últimos ocho años, la producción de petróleo no convencional se multiplicó casi 12 veces, con una tasa de crecimiento promedio del 36% anual.

En gas natural, la producción nacional registró una suba interanual del 0,5%, mientras que Neuquén mostró un crecimiento mensual del 3%. El segmento no convencional ya representa el 91% del total provincial y la producción de Vaca Muerta acumuló un incremento del 34% entre enero y junio.

Exportaciones impulsadas por el precio

El desempeño productivo coincidió con un contexto internacional marcado por una fuerte volatilidad en el mercado petrolero. Según el informe, las tensiones en Medio Oriente provocaron importantes oscilaciones en el precio del Brent durante junio y julio.

En ese escenario, las exportaciones argentinas de Combustibles y Energía alcanzaron US$ 1.406 millones en junio, con un incremento interanual del 31,1%, mientras que el sector registró un superávit comercial de US$ 612 millones.

Los ingresos por exportaciones de crudo llegaron a US$ 918 millones, un 24,3% más que un año atrás. El informe señala que la mejora respondió principalmente al aumento de los precios internacionales, ya que los volúmenes exportados retrocedieron. El Brent promedió USD 85,4 por barril, un 19,5% superior al de junio de 2025, aunque por debajo del pico registrado en mayo.

En el acumulado del primer semestre, las exportaciones de petróleo totalizaron USD 4.693 millones, con un crecimiento interanual del 47,7%.

Neuquén consolida su liderazgo

Neuquén volvió a posicionarse como el principal polo exportador energético del país. Durante junio exportó US$ 810 millones en combustibles y energía y acumuló US$ 4.205 millones en los primeros seis meses del año.

En materia de producción, YPF se mantuvo como la principal operadora del mercado petrolero, con 349.000 barriles diarios, equivalentes al 38% de la producción nacional. Su bloque Loma Campana-LII aportó 67.000 barriles diarios, convirtiéndose en el activo individual de mayor peso.

El Grupo Pluspetrol ascendió al tercer puesto entre las productoras con 89.000 barriles diarios, cerca del 10% del mercado nacional, tras incorporar los activos de la ex ExxonMobil Exploration Argentina. En tanto, Shell Argentina registró el mayor crecimiento mensual de producción, con un incremento del 28,7%.

En el segmento gasífero, Total Austral encabezó la producción nacional con 35 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes al 22% del mercado, mientras que el complejo Carina y Orión concentró aproximadamente la mitad del volumen producido por la compañía. Entre las principales operadoras, Pampa Energía fue la que mostró el mayor crecimiento mensual, con una suba del 7,1%.

De acuerdo con las conclusiones del informe, el desempeño de junio consolida a Argentina como una de las principales potencias energéticas de la región y deja al país a un paso de alcanzar el histórico objetivo del millón de barriles diarios, impulsado por el desarrollo sostenido de Vaca Muerta y la expansión de la infraestructura para el sector.