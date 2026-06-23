Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas lanzó pasajes promocionales desde US$ 500 para alentar a la Selección

Aerolíneas Argentinas presentó una promoción única para quienes tengan el deseo de visitar uno de los países anfitriones del Mundial 2026 de Canadá-Estados Unidos- México y conocer algunas de las ciudades que serán cedes de la competición.

Con esta nueva oferta, la compañía busca captar a los aficionados que decidan viajar a último momento y reforzar la conectividad entre Argentina y Estados Unidos durante el evento deportivo más importantes del año.

La clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 generó una fuerte demanda de pasajes hacia Estados Unidos, y en ese contexto Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial para quienes deseen acompañar al equipo en su próximo compromiso en Dallas.

La propuesta forma parte de una estrategia diseñada para ampliar las alternativas de viaje disponibles durante el Mundial y facilitar el traslado de los simpatizantes argentinos hacia las sedes donde compite el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El seleccionado nacional enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio en el Dallas Stadium, en el marco de la tercera y última fecha del Grupo J. El encuentro está programado para las 23:00, hora argentina, y podría definir posiciones clave en la fase de grupos del certamen.

La empresa ya había anunciado a comienzos de año una programación especial vinculada al Mundial, con vuelos directos a distintas sedes donde se presentaría la Selección Argentina, entre ellas Kansas City y Dallas. Esta última es una de las ciudades estadounidenses que alberga más partidos de la Copa del Mundo 2026 y se ha convertido en uno de los principales puntos de concentración de hinchas argentinos durante la fase inicial del torneo.

Aerolíneas Argentinas lanzó pasajes promocionales para el Mundial 2026: el precio y días de salida

La promoción ya se encuentra disponible a través de los canales de venta de la compañía aérea y está orientada especialmente a los hinchas que buscan viajar con poca anticipación para asistir al partido. Los pasajes corresponden a vuelos especiales programados para los días previos al encuentro.

La iniciativa contempla vuelos directos con tarifas promocionales desde US$ 500 por tramo, sin incluir impuestos.

La aerolínea remarcó que solo admite un equipaje de mano de 10 kg, el cambio de pasajes pre partida cuesta US$ 150 y el post partida, US$ 200. En caso de elegirse la alternativa plus, en la cual puede llevarse una valija de 23 kg, el boleto asciende a US$ 319

Según informó la aerolínea, los servicios directos partirán desde Buenos Aires hacia Dallas los días 25 y 26 de junio, mientras que los vuelos de regreso fueron organizados para el 28 de junio, una vez finalizado el compromiso de la Selección.

El valor promocional de US$ 500 por tramo representa una de las tarifas más competitivas ofrecidas para acompañar al seleccionado en esta instancia del campeonato, especialmente considerando la cercanía de la fecha del partido y el incremento habitual de la demanda en eventos deportivos internacionales.

Con información de Infobae