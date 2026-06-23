Mundial 2026: a qué hora juegan Portugal, Inglaterra y Colombia hoy martes 23, canales de TV y la grilla completa de partidos

Cristiano Ronaldo, uno de los apuntados tras el empate de Portugal ante RD del Congo.

El Mundial 2026 no da respiro. Este martes 23 de junio, hoy se pone en marcha otra jornada de alto voltaje donde los candidatos al título juegan bajo máxima presión. Las zonas de clasificación empiezan a cerrarse y combinados históricos como Portugal e Inglaterra saltan a la cancha con la obligación de estirar su favoritismo, mientras que Colombia busca revalidar su gran presente en el cierre de la noche.

Toda la actividad de hoy contará con un amplio despliegue de cobertura en el país, combinando opciones en televisión abierta, señales de cable y plataformas digitales.

Partidos de hoy: horarios, TV y canales para ver el Mundial 2026

Para que configures tus alertas y planifiques la pantalla, este es el mapa completo con las señales y los horarios de los cuatro partidos de este martes (en hora de Argentina):

14:00 | Portugal vs. Uzbekistán – Estadio de Houston ( TyC Sports, Telefe, DSports, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DGO ).

| Portugal vs. Uzbekistán – Estadio de Houston ( ). 17:00 | Inglaterra vs. Ghana – Estadio de Boston ( Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports y DGO ).

| Inglaterra vs. Ghana – Estadio de Boston ( ). 20:00 | Panamá vs. Croacia – Estadio de Toronto ( TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports y DGO ).

| Panamá vs. Croacia – Estadio de Toronto ( ). 23:00 | Colombia vs. RD Congo – Estadio de Guadalajara (Paramount+, DSports y DGO).

Grupo K: Portugal abre la tarde y Colombia busca dar el golpe en Guadalajara

El plato fuerte de la jornada estará dividido en dos ventanas temporales. A partir de las 14:00, la siempre candidata Portugal intentará imponer condiciones frente a Uzbekistán en Houston, buscando un triunfo que le permita perfilar su clasificación a los 16avos de final sin depender de la calculadora en la última fecha.

El cierre de la zona quedará en manos de Colombia, programado para las 23:00 en suelo mexicano:

El seleccionado sudamericano se mide ante la siempre física República Democrática del Congo en un cruce clave para el futuro del grupo.

en un cruce clave para el futuro del grupo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo arrastran un gran presente y saben que los tres puntos son vitales para acomodarse en la tabla y asegurar el pasaje directo.

Inglaterra rinde examen en Boston y Croacia mide a Panamá

La actividad de la tarde ofrecerá otro cruce de alto vuelo a las 17:00, cuando el poderoso seleccionado de Inglaterra choque contra Ghana en el Boston Stadium. El combinado británico asume la responsabilidad de dominar el trámite frente a un rival africano que apuesta a las transiciones rápidas para dar la sorpresa del martes.

Al caer la noche, a las 20:00, llegará el turno de Panamá y Croacia en Toronto. El elenco centroamericano tendrá una parada durísima ante el combinado ajedrezado, que necesita reactivar su juego ofensivo y sumar de a tres para no quedar relegado en la pelea por el liderato o el ingreso entre los mejores terceros.