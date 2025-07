Mundial de Clubes: Lautaro Martínez abrió la boca y estalló la interna en Inter de Milán

Para Inter de Milán no fue gratis la sorpresiva eliminación del Mundial de Clubes contra Fluminense y el que salió con los tapones de punta fue su capitán Lautaro Martínez. Caliente por la derrota en los octavos de final, el delantero de la Selección Argentina apuntó con un integrante del plantel y todo se picó.

“Vi muchas cosas que no me gustaron. Quien no quiera quedarse que se vaya. Quiero luchar por los títulos más importantes. Necesitamos jugadores que quieran estar aquí», afirmó el Toro luego de la derrota y rápidamente asomaron otros protagonistas.

El presidente del club, Giuseppe Marotta, salió rápidamente al cruce y fue clarito: «¿El mensaje de Lautaro sobre los jugadores que no quieren quedarse? No lo dijo… pero lo diré. Fue para Hakan Calhanoglu», reconoció.

Marotta, presi del Inter, está dispuesto a negociar al turco. (Archivo)

«Hablaremos con Hakan. Si hay condiciones para separarnos, lo haremos sin ningún problema», afirmó sobre el volante turco de 31 años que en la Champions jugó 12 encuentros, convirtió 4 tantos y dio 2 asistencias.

La letal respuesta de Calhanoglu: “Un líder no busca culpables”

El círculo se cerró con la opinión del propio futbolista turco, quien utilizó sus redes sociales para expresarse. «Respeto todas las opiniones, incluso las de un compañero, incluso las del presidente del club. Creo que en el fútbol, como en la vida, la verdadera fuerza reside en mostrar respeto, especialmente cuando las emociones están a flor de piel», escribió Calhanoglu en su cuenta de Instagram.

Más contundente, agregó: “Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo. Amo este deporte. Amo este club. Y amo estos colores, por los que lo he dado todo cada día. Un líder no busca culpables”.

«Nunca he traicionado a este club. La historia siempre recuerda a los que se mantuvieron firmes, no a los que gritaron más fuerte», cerró el futbolista, quien podría marcharse al Galatasaray de su país.

El rumor de su partida está instalado hace un par de semanas y con esta situación, queda claro que podría acelerarse el traspaso. Incluso, Inter ya tiene apuntado a su reemplazo: Nicollo Rovela, de Lazio, por el que la entidad interista desembolsaría unos 40 millones de euros.