Mundial de motocross en Bariloche: se viene un viernes electrizante en el Centro Cívico
La movida previa incluirá firma de autógrafos y fotos con los pilotos, además de un show de freestyle.
San Carlos de Bariloche se alista para vivir un fin de semana inolvidable con el Mundial de motocross y de a poco se conoce el cronograma oficial. Aunque todas las miradas estarán puestas en las finales del domingo, la previa será recargada y el viernes, desde las 18, habrá una importante movida en el Centro Cívico de la ciudad. Los mejores pilotos del planeta firmarán autógrafos y estarán cara a cara con los fanáticos.
Será la primera oportunidad para que los locales y visitantes tomen contacto directo con las máximas figuras del certamen, quienes llegarán a Bariloche con el objetivo de empezar el Mundial de la mejor manera. El MXGP Argentina YPF será la jornada inaugural de un torneo que después se mudará a Europa para seguir con su periplo por España, Suiza, Italia (dos fechas) y Francia.
El clásico show de freestyle
La actividad del viernes contará además con un show de freestyle, que sumará adrenalina y entretenimiento en pleno corazón de la ciudad. La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta verdadera fiesta del deporte motor.
Finalizada la movida del viernes, el Mundial entrará en el terreno de los tiempos, con las clasificaciones del sábado y las finales del domingo, en el imponente circuito Bariloche MX Race Track, que seguramente tendrá un gran marco de público. Los mejores vuelven a la Patagonia, luego de varias temporadas en Villa La Angostura y una fecha en Córdoba, el año pasado. El objetivo, claro está, es sostener esta fecha en el calendario, durante los próximos años.
