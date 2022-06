Rafa Nadal ganó su 14° trofeo en Roland Garros y se agranda la leyenda

Rafael Nadal agigantó hoy su figura como uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos, al derrotar en tres sets al noruego Casper Ruud y adjudicarse así el decimocuarto título en el Abierto de tenis de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada que se celebra en la ciudad de París. El tenista español, a los 36 años, se impuso en la definición con parciales de 6-3, 6-3 y 6-0, en apenas 2 horas y 18 minutos de juego.

El español dio inicio a la gran final tras escoger el saque, y con él, el primer punto y juego del encuentro. Rápidamente el manacorí, con un estilo agresivo en cada devolución, pudo quebrar al noruego para ponerse 2-0, aunque posteriormente desperdició la posibilidad de estirar la ventaja a tres al no poder mantener su servicio, producto de haber cometido dos dobles falta de forma consecutiva.

Después de volver a imponerse a Ruud (3-1), Rafa no desaprovechó la nueva oportunidad que se le presentó y finalmente logró despegar para ponerse tres games arriba y comenzar a encaminar el primer set, el cual acabó 6-3 en 50 minutos.

En el comienzo de la segunda manga se pudo ver a un Casper Ruud un poco más confiado que al principio. El noruego mantuvo su saque con buenos tiros pese a que el poderío físico de Nadal continuó siendo un problema para él. El quiebre llegó en el tercer game y se inclinó hacia el numero ocho del ranking (3-1) después de una nueva doble falta del español, la tercera en el partido.

Rafael Nadal, uno de los más grandes de todos los tiempos. Foto AP.

Sin embargo, cuando el de Oslo se empezaba a acomodar, el manacorí le impidió estirar la ventaja, recuperó el brake, igualó el set, se lo dio vuelta (3-5) y tomó las riendas de la segunda manga de manera extraordinaria. En 57 minutos el quinto del ranking ATP se quedó con el set nuevamente por 6-3 tras una doble falta de un noruego que parecía prácticamente acabado mentalmente.

Todos los presentes en el estadio parisino ya parecían conocer al ganador en la previa al inicio del nuevo set. Rafael Nadal arrolló mental y deportivamente a Casper Ruud y así lo demostró durante los primeros games en donde rápidamente se puso a favor por 3-0.

El último set fue prácticamente un trámite para un Rafael Nadal que desde el inicio salió decidido a conquistar su decimocuarto Roland Garros. El español, de 36 años dominó de principio a fin a Casper Ruud durante las 2 horas y 18 minutos que duró la gran final. El noruego nunca se sintió cómodo dentro de la arcilla de París y se vio superado en todo momento por el oriundo de Manacor.

Nadal, tras su triunfo en Roland Garros: “No sé qué pasará, pero lo voy a seguir intentando”

Antes de la entrega del título, Nadal reconoció el gran desempeño de Ruud y agradeció la presencia de toda su familia en la grada: “Es increíble todo lo que me ha pasado este año… Me hubiera retirado hace mucho si no llega a ser por vosotros”.

Entre la ovación cerrada del público dijo que no sabe qué pasará en el futuro, pero que “lo va a seguir intentando”. Y añadió: “Es muy difícil describir lo que siento. Nunca imaginé volver aquí y poder ser competitivo una vez más. Significa muchísimo para mí”.

Rafa Nadal levantó la Copa el estadio Philippe Chatrier de París. Foto AP.

Nadal y Roland Garros 2022, título 22 de Grand Slam

Con esta conquista, el tenista mallorquín, a los 36 años y dos días, se erige en el jugador más veterano que se consagra en París, cuando en 2005 resultó uno de los más jóvenes en hacerlo (18 años).

Con el título logrado, Nadal aventaja por dos conquistas al serbio Novak Djokovic y al suizo Roger Federer, ambos con 20 certámenes de GS, los otros dos colosos de la actividad durante la última década.

Además, el español cosechó el campeonato ATP número 92 a lo largo de su carrera, quedando cada vez más cerca de la línea que impone el ya retirado Jimmy Connors, quien prosigue siendo el máximo ganador de torneos con 109.

Los 22 campeonatos de Grand Slam de Nadal son los siguientes:

– Abierto de Australia: ediciones 2009 y 2022.

– Roland Garros: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022.

– Wimbledon: 2008 y 2010.

– Abierto de los Estados Unidos: 2010, 2013, 2017 y 2019.