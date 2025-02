Nahuel Molina explicó los motivos de su controversial salida de Boca: «No tuve oportunidad»

Nahuel Molina se consolidó como pieza clave en la Selección Argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni. En una extensa entrevista brindó detalles de su carrera profesional y también contó cómo fue su salida de Boca.

En una entrevista para Infobae, el lateral derecho de Atlético de Madrid, considerado un jugador determinante en el equipo de Diego Simeone, rememoró su controversial salida de Boca, el club en el que surgió de las inferiores y en el que apenas jugó 9 partidos oficiales.

Tras su debut oficial en 2016, el Xeneize lo dio dos veces a préstamo, primero a Defensa y Justicia y luego a Rosario Central, antes de haber concretado su salida en condición de libre en 2020 al Udinese italiano.

«Yo con Boca estoy totalmente agradecido porque fue mi casa, fue el lugar donde crecí, donde aprendí un montón de cosas, donde hice amigos. Fue un lugar muy lindo para mí. Y después hay cuestiones futbolísticas, como que un técnico te mande a préstamo, por rendimiento propio o lo que sea, y tenés que ir buscándote tu camino. Entonces a mí me tocó irme a préstamo, volver, y que justo se me acaba el contrato, no llegar a un acuerdo con la dirigencia y tener que irme. O sea, fue nada más que eso», soltó el defensor campeón del mundo, en diálogo con Infobae.

Y profundizó: «Un poco de todo también. Obviamente que en mi cabeza siempre estuvo mejorar. Yo la primera vez que me voy a préstamo, a Defensa y Justicia, en mi cabeza estaba la idea de mejorar todo lo posible, hacer las cosas lo mejor posible para Defensa y volver a Boca. Volví, pero no me tocó jugar de nuevo. Me fui a Central, donde tuve un año muy bueno y la pasé increíble. Volver a Boca y tampoco tener esa oportunidad…no oportunidad, sino ese mal entendido, nada más que eso».

Nahuel Molina en #MiSelección: "Con Boca estoy totalmente agradecido porque fue mi casa".

Las negociaciones con el Consejo de Fútbol para lograr un acuerdo en la extensión de su contrato nunca pudieron llegar a buen puerto. El jugador quedó en el fuego cruzado, siguió entrenándose por su cuenta y, tras las truncas tratativas, finalmente quedó libre a finales de junio. Poco después, en septiembre de ese año, Udinese lo confirmó como flamante refuerzo.