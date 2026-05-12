Mujeres presentes en VMOS: 346 rionegrinas trabajan en la obra

En este momento ya hay 346 mujeres en Río Negro trabajan en tareas obreras dentro del proyecto exportador Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que atravesará la provincia de punta a punta para conectar la Cuenca Neuquina con el mar argentino. El hecho se consideró desde el gobierno como un avance importante dentro de un sector históricamente masculinizado y con escasa participación femenina.

La construcción continúa siendo uno de los rubros con menor participación de mujeres en Argentina: las mujeres apenas representan cerca del 6,8% del total en el sector, una cifra que se disminuye todavía más cuando se observa el trabajo en obra específicamente, según distintos relevamientos a nivel nacional.

Por ese motivo, desde el gobierno de Río Negro se aseguró que lo que ocurre en VMOS se trata de un salto relevante frente a los promedios nacionales conocidos, y que la provincia tiene la posibilidad de convertirse en «referencia» en empleo femenino aplicado a grandes obras de infraestructura.

La medida involucra diversos empleos, no solo ligados a la parte técnica o administrativa, sino también a a la mano de obra.

Las autoridades también destacaron que la Ley 80/20 -que busca fomentar la contratación de mano de obra rionegrina en proyectos estratégicos- establece una participación mínima de mujeres y diversidades dentro de los esquemas de contratación alcanzados por la norma. Se subrayó que la medida involucra diversos empleos, no solo ligados a la parte técnica o administrativa, sino también a otras áreas como la mano de obra.

En un contexto a nivel nacional donde la presencia de mujeres en este aspecto sigue siendo minoritaria, en Río Negro la infraestructura, el empleo local y la igualdad de oportunidades empiezan a «empiezan a caminar juntos», afirmó Provincia mediante un comunicado.

Por lo tanto, VMOS además de impulsar el crecimiento de la industria hidrocarburífera y ampliar la capacidad exportadora del país, también le permitiría a una parte de la sociedad acceder a uno de los sectores más masculinizados de la economía.