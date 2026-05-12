Video | “Por un paredón”: el ministro de Educación de Chubut saltó un muro y escapó de una protesta docente  

El estado de conflicto entre los docentes y el gobierno de Chubut tuvo en la tarde noche de este lunes su punto de mayor tensión: fue cuando un grupo de los denominados autoconvocados y afiliados a la Asociación de Trabajadores de Estados (ATE) acamparon frente al edificio del ministerio de Educación y después de algunas horas decidieron ingresar y tomarlo. Fue cuando, de acuerdo a las imágenes que han inundado las redes sociales, el ministro del área José Luis Punta se vio obligado a dejar el lugar por la parte trasera y custodiado por la policía.

Esto hizo que, según se observa en los videos difundidos, el funcionario debiera saltar una pared, ayudado por agentes policiales y utilizando una escalera para dejar el lugar. Toda esta escena fue acompañada por gritos de los manifestantes que en buen número se habían acercado al edificio del ministerio ubicado sobre la avenida 9 de Julio en la ciudad de Rawson.

Conflicto salarial y paritarias suspendidas: el trasfondo de la protesta en Rawson

La jornada de protesta se había iniciado cerca del mediodía con motivo de la suspensión de la reunión paritaria prevista para este lunes. Se realizará este miércoles según el anuncio. ATE había decretado una huelga que se extiende hasta el viernes. El gremio agrupa a los no docentes, es decir a porteros y auxiliares de las escuelas.

La situación es dificultosa para el gobierno provincial. Es que, si bien a través de reuniones paritarias logró un acuerdo parcial con algunos gremios, una importante cantidad de afiliados, sobre todo a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) desconoce a la conducción del sindicato donde, por otra parte, existe una creciente interna en la conducción tras las últimas elecciones.

Este lunes, docentes autoconvocados se movilizaron también en diversas ciudades de la provincia de Chubut para reclamar mejoras salariales, en medio de una negociación paritaria que aún no ha sido cerrada. La protesta se desarrolló de manera simultánea en los principales centros urbanos.

Pero su punto álgido lo tuvo en el ministerio. El gobierno no emitió ningún comunicado oficial sobre el incidente que provocó la salida abrupta del ministro y tampoco contestó a las consultas que realizó Diario RÍO NEGRO a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo. Aunque varios reconocieron en off que el incidente con Punta realmente sucedió y dijeron que “no harían ningún comentario al respecto”.

La reacción del Gobierno de Chubut y el viaje de Ignacio Torres a Buenos Aires

En tanto, el gobernador Ignacio Torres viajó este martes por la mañana a Capital Federal, aunque no se informó sobre qué actividades cumplirá.

El viernes, Torres desistió de viajar a Bariloche a la reunión del PRO partido donde integra la “mesa chica” de la conducción. Debido al clima de conflicto que se vive en la provincia, el mandatario prefirió realizar una salida por zoom al encuentro del que participó el máximo referente del espacio, el expresidente Mauricio Macri.

La semana pasada y tras varias reuniones paritarias con diferentes gremios del Estado, el gobierno logró acuerdos parciales. Sólo pudo cerrar con los empleados de la Administración Central a quienes, además de un aumento ofreció bonos y adicionales que dejaron conforme a la dirigencia gremial. Pero no ocurre lo mismo con el sector docente y el de salud.

Las paritarias han quedado estancadas y las manifestaciones y protestas se repiten. Habrá que ver qué resultados tienen las reuniones previstas para lo que resta de la semana. Y si el ministro Punta accede a reunirse con los gremialistas después del incidente de este lunes.