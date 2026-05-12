Alertan por el impacto en la comunidad ante el desmantelamiento del INTI en Río Negro

El desmantelamiento del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) no solo afectará puestos de trabajo sino que cuestiones operativas de la vida cotidiana y de distintas áreas productivas en Río Negro, según advierten los técnicos que buscan visibilizar la gravedad de la situación del organismo.

En Río Negro el INTI cuenta con dependencias en Cipolletti (5 trabajadores), Bariloche (6 trabajadores), Villa Regina (2 empleados) y Viedma (una técnica); mientras que en Neuquén hay unas 13 personas en el organismo que está en alerta por el “desguace” promovido desde el gobierno nacional.

Pero más allá del riesgo de la pérdida de puestos de trabajo, ante la amenaza del gobierno nacional de recortar 1.700 trabajadores de los 2.300 que hoy quedan en todo el país, desde el organismo advierten en un impacto directo en las comunidades por la multiplicidad de tareas que realiza el INTI y sus técnicos.

“Queremos darle visibilidad a este contexto de desguace”, destacó María Virginia Erezuma, técnica y única trabajadora del INTI en Viedma quien cronológicamente relató la reducción de personal desde el inicio del gobierno de Javier Milei, que pasó de 3.100 agentes de carrera en diciembre de 2023 a 2.300 actuales; el intento de cierre del organismo que se revirtió; y la situación actual.

Erezuma señaló que en diciembre de 2025 se dio de baja el Servicio Argentino de Calibración, mediante el cual los técnicos del INTI calibraban por ejemplo radares (cinemómetros), balanzas, surtidores. “A partir de ese momento se terminó ese control imparcial que hacía el INTI y el usuario deja de saber si está bien lo que compra”, graficó la técnica en alusión a una afectación directa y palpable de la tarea del organismo.

Remarcó que en muchos casos existen legislaciones que fijan la intervención del INTI para realizar distintas certificaciones que pueden ir desde la actividad industrial hasta la alimentaria, y esa participación que ofrecía un resguardo de calidad se pierde.

“Hace un mes se bajaron 1.000 servicios de INTI y fue el preludio de lo que pasa ahora en mayo, argumentan que se dan de baja tareas para no competir con un laboratorio privado pero los privados no pueden hacer algunas cosas”, señaló Erezuma quien enumeró la diversidad de servicios que presta el organismo en la industria del oil & gas, los juguetes, los alimentos, los productos de exportación, etc.

La referente de los trabajadores remarcó que el INTI “no es un organismo de control ni tiene poder de policía, nosotros hacemos ensayos, certificaciones, análisis de etiquetas, estudios … se trabaja también en innovación y para eso necesitamos acceder a financiamiento de organismos internacionales para realizar desarrollos”, señaló.

“Tenemos la expectativa de que se retrotraigan los servicios que se dieron de baja”, remarcó Erezuma.

La situación del INTI llegó a la Legiuslatura donde ingresó recientemente un proyecto de comunicación del bloque PJ- Nuevo Encuentro al gobierno nacional para que no se concreten los despidos y se retomen los servicios que fueron cancelados.