Vuelco en la Ruta Nacional 151 cerca de Catriel: una mujer resultó herida

Una mujer oriunda de 25 de Mayo protagonizó un vuelco este martes sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 102, cerca de Catriel. El accidente ocurrió cuando regresaba desde la zona de Barda del Medio.

Según informaron medios locales, la conductora manejaba un automóvil Chery y volvía a la localidad pampeana luego de llevar a su pareja a trabajar a un sector petrolero. Por causas que todavía se investigan, perdió el control del auto y volcó a un costado de la ruta.

El vuelco sobre la Ruta 151 generó un operativo sanitario en Catriel

El auto sufrió daños materiales de consideración y quedó atravesado sobre la banquina. Personal de salud acudió al lugar y resolvió trasladar a la mujer al hospital de Catriel para una evaluación médica preventiva.

Según trascendió, la conductora se encontraba consciente y en buen estado general tras el siniestro vial ocurrido en la zona.

El hecho vuelve a generar preocupación en los vecinos sobre los accidentes registrados en la Ruta 151, uno de los corredores más transitados por trabajadores vinculados a la actividad petrolera entre Río Negro y La Pampa.

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