Vuelco en la Ruta Nacional 151 cerca de Catriel: una mujer resultó herida
El accidente ocurrió en el kilómetro 102 cuando una conductora regresaba desde Barda del Medio hacia 25 de Mayo. El auto quedó con importantes daños materiales. La mujer fue trasladada al hospital de Catriel de manera preventiva.
Una mujer oriunda de 25 de Mayo protagonizó un vuelco este martes sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 102, cerca de Catriel. El accidente ocurrió cuando regresaba desde la zona de Barda del Medio.
Según informaron medios locales, la conductora manejaba un automóvil Chery y volvía a la localidad pampeana luego de llevar a su pareja a trabajar a un sector petrolero. Por causas que todavía se investigan, perdió el control del auto y volcó a un costado de la ruta.
El vuelco sobre la Ruta 151 generó un operativo sanitario en Catriel
El auto sufrió daños materiales de consideración y quedó atravesado sobre la banquina. Personal de salud acudió al lugar y resolvió trasladar a la mujer al hospital de Catriel para una evaluación médica preventiva.
Según trascendió, la conductora se encontraba consciente y en buen estado general tras el siniestro vial ocurrido en la zona.
El hecho vuelve a generar preocupación en los vecinos sobre los accidentes registrados en la Ruta 151, uno de los corredores más transitados por trabajadores vinculados a la actividad petrolera entre Río Negro y La Pampa.
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