Naoya Inoue lo ratificó: es el Monstruo y el Rey del boxeo

El japonés bate récords y sigue como uno de los mejores libra por libra. (AFP)

Naoya Inoue ratificó que es uno de los mejores libra por libra de los últimos tiempos y logró el 32° triunfo en la misma cantidad de peleas profesionales. El Monstruo es también el Rey del boxeo y lo confirmó con una victoria en decisión unánime sobre el mexicano Alan David Picasso, en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh (Arabia Saudita). Así, continúa con todos los cinturones mundiales del peso supergallo.

El japonés de 32 años afrontó el cuarto combate de la temporada y registró esta cantidad de presentaciones en un mismo año por primera vez desde que en 2013, justo después de su estreno como boxeador rentado.

El campeón absoluto dominó la pelea a lo largo de todo su desarrollo. (AP)

Superó a Floyd y a Joe Louis

Esta victoria, además, vino con combo porque logró el récord de defensas consecutivas. Logró el 27° triunfo al hilo en distintas categorías y superó el registro que ostentaban Floyd Mayweather Jr. y Joe Louis para firmar la racha más larga de la historia.

En esa colección de registros, Inoue es el primer púgil en 42 años en defender el título de The Ring cuatro veces en un año calendario. El en hacerlo fue el campeón de peso pesado Larry Holmes, quien realizó cuatro defensas en 1983.

Madura el nocaut. El Monstruo pudo liquidarlo antes, pero llegaron a las tarjetas. (AFP)

Jueces categóricos

Los jueces vieron a Inoue vencedor con tarjetas de 120-108, 119-109 y 117-111. Más allá de la derrota, Picasso se convirtió en el quinto boxeador en completar una pelea ante Naoya. El Monstruo, con 27 nocauts en sus 32 apariciones, venía de vencer por decisión unánime al uzbeko Murodjon Akhmadaliev en el IG Arena de Nagoya, en septiembre.

Previamente, en este 2025 había noqueado al surcoreano Ye Joon Kim en Tokio durante finales de enero y al norteamericano Ramón Cárdenas en el T-Mobile Arena de Las Vegas en mayo.

Picasso y Akhmadaliev son los primeros dos pugilistas desde el 2019 que alcanzan a trasladar la pelea de Inoue hasta las tarjetas. El legendario Nonito Donaire, en noviembre del 2019 en Saitama, perdió por decisión unánime. Luego, Inoue noqueó a Jason Moloney, Michael Dasmarinas, Aran Dipaen, al propio Donaire en la revancha del 2022, Paul Butler, Stephen Fulton, Marlon Tapales, Luis Nery, TJ Doheny y los mencionados Joon Kim y Cárdenas.

A pesar de su cómoda victoria en las tarjetas, Inoue no quedó conforme con su rendimiento. “Esta noche no estuvo bien. No estuvo bien”, se sinceró desde arriba del cuadrilátero Inoue.

Anticipó que tiene en mente enfrentar el próximo año a su compatriota Junto Nakatani, quien ganó en el semifondo, en lo que sería “la más importante en la historia del boxeo japonés” y el “enfrentamiento más atractivo del boxeo mundial” para el 2026. Este medio especializado en boxeo advirtió que la esperada velada podría desarrollarse en el Tokyo Dome el 3 de mayo del próximo año.

“Ya que ambos ganamos esta noche, me gustaría negociar, considerando varias opciones. Aficionados japoneses, por favor, espérenlo con ansias”, cerró Inoue. Y marchó con todos sus cinturones.