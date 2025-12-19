Se hizo justicia: la OMB ordenó la revancha entre Ayrton Giménez y Liam Wilson por el cinturón Internacional Superpluma

Ayrton “Pacman” Giménez y el australiano Liam Wilson se enfrentaron en junio de este año en Australia por el cinturón Internacional Superpluma de la OMB, que se encontraba vacante. Aquella velada terminó con Wilson como ganador unánime por puntos, en un fallo tan polémico como vergonzoso. Los jueces votaron 98-92 (Phillip Holiday), 96-95 (Sabrina Kerr) y 97-93 (John Watson).

Inmediatamente después del veredicto, OR Promotions, empresa que representa al púgil platense, solicitó formalmente la revisión del resultado al considerar que había sido injusto. A partir de ese pedido, la OMB conformó un panel de cinco jueces independientes de la Asociación de Comisiones de Boxeo (ABC), quienes analizaron el combate sin conocer las tarjetas originales.

El dictamen fue contundente: los cinco jueces dieron ganador a Giménez, con puntuaciones de 96-94 (en cuatro ocasiones) y 97-93.

Con este nuevo fallo, la Organización Mundial de Boxeo determinó que la resolución del combate de junio fue “sustancialmente irregular” y accedió al pedido de realizar una revancha, que deberá llevarse a cabo dentro de los próximos 120 días.

Aún resta confirmar la sede, aunque todo indica que no será nuevamente en Australia y que se disputará en un escenario neutral.

De esta manera, el bonaerense de 26 años volverá a pelear en 2026 por el cinturón Internacional Superpluma, con la posibilidad de revertir una de las decisiones más cuestionadas del año.