Natación: Basiloff metió otra medalla en Berlín y cerró una semana increíble

Fue una semana con resultados increíbles para Iñaki Basiloff. El deportista neuquino de 20 años sigue haciendo historia en cada competencia de natación paralímpica. Hoy cerró su participación en la “Para Swimming World Series” disputada en Berlín con dos medallas de oro y otras dos de bronce.

En la última jornada en la capital alemana quedó tercero en los 200 metros combinados con un tiempo de 2m, 32’ 96’’, detrás del ganador Rogier Dorsman, de Países Bajos, y Nelson Crispin Corzo, de Colombia. Así, Basiloff se colgó la medalla de Bronce.

🇳🇱 OMG DORSMAN COMES FOR MORE!!



Rogier Dorsman wins the Men’s 200m Medley in a time of ⌚️2:18.47, sets a new World Record*, and grabs his second gold medal of the day… the FIFTH at #IdmBerlin2022. 😱



🥈Nelson Corzo 🇨🇴

🥉Iñaki Basiloff 🇦🇷



📺 Watch live: https://t.co/Vv9mZ5ohdV