Newell’s despidió a Jorge Messi con un emotivo mensaje: “Gracias por enseñarle a amar estos colores”

Newell’s publicó un emotivo comunicado por la muerte de Jorge Messi, a quien le agradeció «por enseñarle a amar estos colores» a su hijo Lionel Messi.

Dolor en Newell’s por la muerte de Jorge Messi

«El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario», comenzó el comunicado del club rosarino del cual es hincha la familia Messi.

En el mismo, se destaca que Jorge Messi fue un «reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi», y se añade: «Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini».

Además, Newell’s hizo énfasis en que «su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial… Gracias por enseñarle a amar estos colores».

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

«La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso», finaliza el comunicado.

Su hijo Lionel Messi ya se encuentra en un avión proveniente de Miami y llegaría a la Argentina cerca del mediodía.

NA