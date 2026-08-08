El día que Messi y su papá tuvieron que pagar 432 mil euros para evitar la prisión

En julio de 2016, Lionel Messi y su padre Jorge Messi fueron declarados culpables de haber cometido tres delitos contra la Hacienda pública española relacionados con los derechos de imagen del astro argentino.

Esto implicaba una pena de 21 meses de prisión para el capitán de la Selección argentina -quien jugaba en el Barcelona en ese entonces- y 15 meses de prisión para su papá.

Según la justicia española, ambos habían eludido impuestos en España a través de la siguiente «maniobra»: ceder sus derechos de imagen a sociedades radicadas en Belice y Uruguay, las cuales luego formalizaban contratos de licencia y otros servicios con sociedades en Suiza y el Reino Unido.

Cómo se resolvió el conflicto

Finalmente, la Justicia española acordó en julio de 2017 que la pena de Messi a 21 meses de prisión era equivalente a una multa de 252 mil euros, mientras que la de su papá era equivalente a 180 mil euros.

La Audiencia Provincial de Barcelona concedió el beneficio a los Messi, quienes optaron por pagar a cambio de los meses de cárcel a los que habían sido condenados.

En ese sentido, el tribunal consideró que tanto Messi como su padre carecían de antecedentes penales e hicieron un «esfuerzo reparador».