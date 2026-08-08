«Punto Mujeres»: habrá controles de salud en once hospitales de la provincia de Neuquén

El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul se sumó a la campaña Punto Mujeres. (Foto: archivo gentileza)

Hoy es el día previsto para una nueva jornada de Punto Mujeres, el programa que está destinado a brindar una atención integral en once establecimientos de salud del sistema público de Neuquén. Es de 10 a 17, sin turno y la intención es que se acerquen mujeres, personas trans y no binarias de todas las edades.

Habrá atención de medicina general, toma de controles de Pap, mamografías, test de VPH, y en el caso de Neuquén, consultorio de escucha psicológica.

Esta iniciativa se repite y abarca a otros lugares que, hasta el momento, por diversas cuestiones no se habían sumado. «Está pensado en un sábado y en horario extendido porque entendemos que estos controles se postergan, por una cuestión de tiempo, porque hay por pedir el día y sobre todo en las mujeres que tienen muchas tareas de cuidado y suelen postergarlos», explicó la médica Guadalupe Montero.

Se busca favorecer la llegada, por eso se hace un día fuera del horario laboral y con una jornada a demanda.

No habrá que sacar turno, y las personas pueden realizarse el control médico general, la mamografía (en aquellos hospitales donde existe mamógrafo), la toma de pap, el test de VPH, vacunación y también hasta el control odontológico si así lo requieren.

«Hay límite de atención porque es una cantidad de pesonal que está a cargo en esta jornada de trabajo, pero, en general, es suficiente porque seguimos con los controles en la semana que sí son con turnos», aclaró la médica de Punto Mujeres.

En Neuquén se atenderá en el Polo Integral de Mujeres y Diversidad (situado en Guillermo Tévez 6525); en los hospitales de Cutral Co y Plaza Huincul; Picún Leufú; Añelo; Villa Pehuenia; Senillosa; Heller; Villa La Angostura; Buta Ranquil; Centenario; Tricao Malal y Castro Rendón de Neuquén.

Montero indicó que la idea es repetir la jornada cada dos meses y se suma así a la estrategia de los 24 de cada mes que es «Noches de mamos», pensando siempre en los horarios extendidos. «Es una jornada más que abre el acceso y la posibilidad que, a veces, se les complica llegar a los efectores de hospitales o centros de salud», concluyó.

Qué atención se brinda

Se ofrece consultorio médico, vacunación, atención odontológica y un espacio de escucha y acompañamiento en salud mental, promoviendo un abordaje integral del cuidado.

La realización del Papanicolaou es para personas de 25 a 64 años y el Test de VPH para personas de 30 a 64 años. En cuanto a las mamografías están destinadas a las personas de 45 a 69 años en los hospitales de Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo y Centenario.

Pueden acceder sin turno para cumplir con los controles y prevenir enfermedades.