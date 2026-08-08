Cobros de ANSES según DNI: las fechas de pago para la primera quincena de agosto

Los montos y orden de retiro para cobrar en ANSES en agosto 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma oficial de cobros correspondiente a agosto de 2026. El esquema abarca la distribución de haberes para jubilados, pensionados, y titulares de diversas prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Las fechas de acreditación en las cuentas bancarias están organizadas por etapas a lo largo del mes y se ordenan de forma escalonada según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Durante los primeros días del calendario cobran quienes perciben haberes mínimos, así como los titulares de las asignaciones familiares, mientras que el resto de las terminaciones de DNI se completan en forma progresiva durante las semanas siguientes.

Para el tramo final del mes quedan programadas las acreditaciones correspondiente a los jubilados con montos superiores, la Prestación por Desempleo y las asignaciones de Pago Único.

Cómo consultar la sucursal asignada en la plataforma de Anses

Para verificar la sucursal asignada, se debe consultar el lugar específico de cobro o revisar el estado de cada haber, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma digital oficial «Mi ANSES«.

El trámite se realiza a través de la página web del organismo o mediante su aplicación móvil, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Calendario Anses agosto 2026: quiénes cobran primero en la semana del 10 de agosto

Los primeros desembolsos del mes arrancarán formalmente el lunes 10 de agosto, donde podrán retirar:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI finalizado en 0.

AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0.

Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 0.

Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de PNC (que inician su cobro general para todas las terminaciones).

Calendario de pagos ANSES: del 10 al 14 de agosto

1. Jubilados y pensionados (Haberes mínimos)

DNI 0: lunes 10 de agosto

DNI 1: martes 11 de agosto

DNI 2: miércoles 12 de agosto

DNI 3: jueves 13 de agosto

DNI 4: viernes 14 de agosto (Los DNI terminados del 5 al 9 cobrarán entre el 18 y el 24 de agosto).

2. AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: lunes 10 de agosto

DNI 1: martes 11 de agosto

DNI 2: miércoles 12 de agosto

DNI 3: jueves 13 de agosto

DNI 4: viernes 14 de agosto

3. Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: lunes 10 de agosto

DNI 1: martes 11 de agosto

DNI 2: miércoles 12 de agosto

DNI 3: jueves 13 de agosto

DNI 4: viernes 14 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: lunes 10 de agosto

DNI 2 y 3: martes 11 de agosto

DNI 4 y 5: miércoles 12 de agosto

DNI 6 y 7: jueves 13 de agosto

DNI 8 y 9: viernes 14 de agosto

Asignación por Prenatal

DNI 0 y 1: martes 11 de agosto

DNI 2 y 3: miércoles 12 de agosto

DNI 4 y 5: jueves 13 de agosto

DNI 6 y 7: viernes 14 de agosto (DNI 8 y 9 cobran el martes 18 de agosto).

Fechas de cobro para el resto del mes

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 25 de agosto

DNI 2 y 3: 26 de agosto

DNI 4 y 5: 27 de agosto

DNI 6 y 7: 28 de agosto

DNI 8 y 9: 31 de agosto

Asignación por Maternidad y Asignaciones de Pago Único

Asignación por Maternidad: Todas las terminaciones de DNI percibirán sus montos entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): Cobran todas las terminaciones de documento del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Asignaciones Familiares de PNC: Todas las terminaciones perciben sus haberes entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 24 de agosto

DNI 2 y 3: 25 de agosto

DNI 4 y 5: 26 de agosto

DNI 6 y 7: 27 de agosto

DNI 8 y 9: 28 de agosto

Con información de NA