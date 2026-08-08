Murió Jorge Messi: así repercutió en los principales medios del mundo la muerte del padre de Lionel Messi

La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, trascendió rápidamente las fronteras de la Argentina y se convirtió en noticia en algunos de los principales medios internacionales. Diarios y portales de España, Reino Unido y distintos países de América Latina reflejaron este sábado el fallecimiento del empresario argentino a los 68 años en Rosario.

La dimensión internacional que alcanzó la noticia volvió a poner de manifiesto el lugar que Jorge Messi ocupó durante más de dos décadas en la carrera del capitán argentino. Aunque siempre eligió mantenerse lejos de los flashes, fue una figura fundamental en las decisiones profesionales y comerciales que acompañaron el crecimiento de Lionel.

Según un relevamiento publicado por Infobae, medios de España, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú y Reino Unido incorporaron rápidamente la noticia a sus portadas digitales.

España reflejó con amplio despliegue la muerte del padre de Lionel Messi

La repercusión fue especialmente fuerte en España, el país en el que Lionel desarrolló buena parte de su carrera y donde Jorge se convirtió en una figura habitual en las negociaciones con Barcelona.

El País informó la muerte de Jorge Messi a los 68 años y recordó su doble papel como padre y representante del futbolista argentino.

El Mundo, en tanto, puso el foco en su importancia dentro de la carrera de Leo y señaló que atravesaba desde hacía tiempo problemas de salud. El diario también destacó que esa situación le había impedido acompañar a su hijo durante el Mundial.

Los deportivos Marca y Sport, además de ABC, también llevaron la noticia a sus ediciones digitales. En varios casos, los titulares destacaron fundamentalmente su condición de padre de Lionel y figura clave en su trayectoria profesional.

La repercusión en Reino Unido y América Latina

La noticia también llegó rápidamente al Reino Unido. El Daily Mail informó sobre el fallecimiento y centró parte de su cobertura en las repercusiones y muestras de pesar que comenzaron a conocerse tras la confirmación de la muerte.

En América Latina, la repercusión fue igualmente amplia. Emol, de Chile, informó sobre el fallecimiento y mencionó el delicado cuadro de salud que atravesaba Jorge.

En Uruguay, El País destacó su importancia en el desarrollo profesional y empresarial de Lionel Messi, mientras que El Tiempo, de Colombia, recordó especialmente el papel que tuvo para que el rosarino pudiera iniciar su historia en Barcelona.

Desde Bolivia, La Razón puso el foco en el difícil momento personal que atraviesa el capitán argentino, mientras que ABC de Paraguay informó directamente sobre la muerte del padre del futbolista.

La noticia también apareció en medios de Perú y Brasil, donde el portal G1 se hizo eco del fallecimiento mientras todavía comenzaban a conocerse los primeros detalles.

Jorge Messi, el hombre detrás de las grandes decisiones de Lionel

La enorme repercusión internacional está relacionada no solamente con la dimensión mundial de Lionel Messi, sino también con el papel que desempeñó su padre desde los comienzos de su carrera.

Jorge estuvo presente desde aquellos primeros años en las canchas de Rosario y tomó una de las decisiones fundamentales de la historia familiar cuando acompañó a Lionel, con apenas 13 años, a España.

Con el tiempo dejó atrás su trabajo en la industria metalúrgica y se convirtió en representante y uno de los principales hombres de confianza de su hijo, participando en contratos, acuerdos comerciales y decisiones deportivas que marcaron su trayectoria.

Siempre lo hizo manteniendo un perfil mucho más reservado que el de las figuras que lo rodeaban.

Por eso, su muerte encontró eco mucho más allá de Rosario y de la Argentina. Desde España hasta distintos puntos de América Latina y Europa, la prensa internacional despidió al hombre que acompañó desde las sombras buena parte del camino que llevó a Lionel Messi hasta la cima del fútbol mundial.