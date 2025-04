Neymar bailó lesionado en el vestuario y estallaron las críticas en redes sociales

No es la primera vez que Neymar Jr. queda en el foco de la polémica por cuestiones que no pertenecen al fútbol. En este caso, fue criticado en redes sociales porque no estuvo en la derrota del Santos ante Vasco Da Gama en el estadio Sao Januario, pero sí asistió a la King’s League y bailó en el vestuario aun estando lesionado.

El torneo que organizó Gerard Piqué tuvo sede en Brasil y, Neymar es amigo del exjugador, ya que compartieron plantel en Barcelona.

El actual futbolista de Santos fue al evento y en el vestuario se encontró con la artista Ludmila, que ofrecía un minishow para los ganadores del día.

🕺Parece que Neymar anda mucho mejor de su lesión…pic.twitter.com/gH5glPYB7b — BeSoccer (@besoccer_ES) April 2, 2025

Fue entonces que, el crack brasileño apareció cantando y bailando, a pesar de estar lesionado. En las imágenes que grabaron los fanáticos, se lo puede ver bailando como le indicó la cantante. Pero esto no fue bien visto por los hinchas de su club.

“Santos está siendo derrotado por el Vasco y miren dónde está el miserable”, “Realmente se ha retirado del fútbol, qué cosa más patética”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en X.

El astro brasileño se perdió encuentros importantes en las últimas semanas: no pudo disputar las semifinales del Campeonato Paulista, donde quedó eliminado su equipo y tampoco estuvo en el debut en el Brasileirao.

Además, tampoco estuvo en la prelista de la selección de Brasil en la última doble fecha de eliminatorias.