Dólar hoy: el oficial cerró a $1.570 en el Banco Nación y se mantuvo cerca del blue

En el meridiano de la semana financiera, la plaza cambiaria completó una sesión caracterizada por el orden operativo en ventanillas bancarias, desmarcándose con solidez del nerviosismo que atravesó a las principales plazas bursátiles internacionales por la suba en las tasas de interés globales y la volatilidad en las materias primas.

Con un circuito comercial mayorista que absorbió con naturalidad las órdenes de pago de las empresas importadoras y una intervención estratégica de la autoridad monetaria, los mostradores oficiales ratificaron su pauta de previsibilidad nominal, facilitando la toma de decisiones económicas tanto en los presupuestos familiares como en la planificación financiera de las pymes.

Miércoles 4 de noviembre 2026: dólar oficial en la Patagonia

En el sistema financiero regional, las entidades bancarias cabeceras de Río Negro y Neuquén finalizaron las operaciones con cotizaciones diferenciadas para el billete físico, adaptadas a las condiciones de liquidez de la plaza comarcana:

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Estado y cobertura operativa Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.510,00 $1.580,00 Sucursales provinciales y plataforma Home Banking Río Negro Banco Patagonia $1.520,00 $1.579,00 Agente financiero oficial en toda la red provincial

Fuente: Informes diarios de cotización del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y Banco Patagonia al cierre del miércoles 4 de noviembre 2026.

Miércoles 4 de noviembre 2026: cotizaciones del dólar oficial en Banco Nación

Al término de las operaciones bancarias en las sucursales físicas y en los canales digitales del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista concluyó este miércoles 4 de noviembre 2026 a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta, en tanto que el promedio comercial fiscalizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ratificó la estabilidad de las referencias formales.

Miércoles 4 de noviembre 2026

A continuación, la radiografía detallada con los valores de referencia del mercado cambiario para la toma de decisiones al cierre de la jornada:

Tipo de cambio Compra Venta Estado y balance de cierre Dólar oficial (Banco Nación) $1.520,00 $1.570,00 Referencia minorista formal sin variaciones Dólar mayorista (BCRA) $1.537,00 $1.546,00 Canal exclusivo para operaciones de comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2.041,00 Minorista con recargo del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.545,00 $1.565,00 Mercado informal en zona de equilibrio al cierre Dólar MEP (Bolsa) $1.584,76 Operatoria bursátil mediante bonos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) $1.690,51 Transferencia y liquidación de activos en el exterior Euro oficial $1.697,00 $1.798,00 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y relevamientos del Banco Central de la República Argentina.

Brecha cambiaria: la cercanía del dólar oficial con el dólar blue y los tipos bursátiles

El dato más saliente de la jornada sigue siendo la reducida distancia entre el dólar oficial del Banco Nación y el dólar blue.

Con la plaza informal concluyendo en $1.565 para la venta, la brecha frente a la ventanilla formal se mantuvo en torno al 0,32%, desarticulando los márgenes de ganancia para las operaciones de arbitraje paralelo y contribuyendo decisivamente a la estabilidad en las listas de precios mayoristas.

Miércoles 4 de noviembre 2026: ¿por qué aumenta el dólar oficial?

El movimiento administrado que exhibe el dólar oficial en las pizarras del Banco de la Nación Argentina responde a la calibración de las bandas de flotación aplicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyo propósito es sincronizar el tipo de cambio comercial con el sendero inflacionario y el contexto externo.

La meta de este deslizamiento metódico no obedece a un desequilibrio de oferta, sino a la necesidad técnica de evitar retrasos cambiarios frente a la fortaleza global de la divisa estadounidense en las economías emergentes, garantizando que el sector exportador conserve niveles razonables de rentabilidad sin convalidar saltos bruscos en los precios internos.

A través de este esquema de flotación pautada, la autoridad monetaria delimita techos y pisos técnicos para la operatoria mayorista, interviniendo con posturas estratégicas de compra o venta cuando las operaciones amenazan con salir de los cauces previstos.

Esta certidumbre en las bandas cambiarias explica por qué la cotización del billete formal coexiste con un dólar blue contenido y mercados bursátiles calmos, configurando un horizonte predecible para los contratos comerciales de mediano plazo.