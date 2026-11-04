Rumbo a BioArgentina 2026 en Bariloche: qué son las rondas de negocios y cómo participar

Las BioRondas permiten conectar empresas, emprendedores e investigadores a través de reuniones de 15 minutos para explorar oportunidades de negocios y generar alianzas estratégicas. Foto CAB.

Empresas que buscan nuevos socios, emprendedores que necesitan llevar sus desarrollos al mercado y proveedores interesados en ampliar sus contactos tendrán una oportunidad para encontrarse cara a cara en Bariloche. El próximo 11 de noviembre, BioArgentina 2026 reunirá a representantes del sector productivo, investigadores y startups en una jornada que incluirá rondas de negocios destinadas a generar nuevas oportunidades de vinculación. Sólo necesitas una inscripción previa.

BioRondas: acercamiento entre empresas y proyectos científico-tecnológicos

La propuesta forma parte de la 13ª edición del encuentro organizado por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), que por primera vez se realizará en la Patagonia. El Gobierno de Río Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER), convocó a las empresas de la provincia a participar de esta iniciativa.

Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología, explicó que uno de los objetivos centrales es acercar a las empresas con quienes desarrollan conocimiento científico y tecnológico, para que puedan surgir proyectos conjuntos, explicó en una entrevista con LU19.

La actividad tendrá lugar en el Sheraton Hotel de Bariloche, bajo el lema Conocimiento que crea valor, y contará con paneles, presentaciones de experiencias empresariales y espacios de intercambio. La participación al evento es gratuita y con inscripción previa.

Cómo funcionan las rondas de negocios de BioArgentina

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará por la tarde, cuando se desarrollen las BioRondas, un espacio de reuniones individuales pensado para facilitar contactos entre empresas, proveedores, emprendedores e investigadores.

La dinámica es sencilla: los participantes completan un perfil al inscribirse y pueden buscar coincidencias con otros asistentes según sus intereses y necesidades. A partir de esos contactos se organizan encuentros breves, de 15 minutos, para conversar sobre posibles proyectos y oportunidades de colaboración.

«Sos proveedor de equipamiento, sos una empresa rionegrina que estás buscando un socio estratégico o que querés vincularte con otros actores, hacés una reunión de 15 minutos, uno a uno», explicó Ciccia durante la entrevista radial.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa. La propuesta apunta especialmente a que las empresas de la región puedan establecer vínculos con actores del ecosistema científico y productivo que habitualmente se concentran en otros puntos del país.

Ciccia hizo especial hincapié en la importancia de que las firmas rionegrinas aprovechen la convocatoria. «Que vengan las empresas de Río Negro porque no las conocemos», expresó, en referencia a la necesidad de ampliar los contactos entre las distintas regiones del país.

Una oportunidad para las empresas de Río Negro

La directora ejecutiva de la CAB destacó que la biotecnología ya no se limita a una actividad específica. Sus desarrollos atraviesan sectores tan diversos como la salud humana y veterinaria, la producción agropecuaria, la energía, los alimentos y los reactivos de diagnóstico.

En ese escenario, las rondas de negocios pueden convertirse en un punto de encuentro entre empresas tradicionales y emprendimientos tecnológicos que necesitan socios para desarrollar, producir o comercializar sus innovaciones.

«Tratamos de que las empresas se vinculen con proyectos de investigación y desarrollo y con un nuevo actor que apareció hace unos diez años, que son las startups», señaló Ciccia.

La especialista explicó que muchas de estas empresas nacen en institutos de investigación y luego se asocian con emprendedores para transformar los resultados científicos en productos o servicios.

La vinculación resulta fundamental porque, según sostuvo, el conocimiento generado en los laboratorios necesita otras capacidades para llegar al mercado. «Para que vos tengas un producto industrial necesitás todas las capacidades que tiene un socio estratégico, desde el escalado, la llegada al mercado y la comercialización. Somos complementarios», afirmó.

La Patagonia también tiene desarrollos para mostrar

La elección de Bariloche como sede busca dar visibilidad a las capacidades científicas y tecnológicas de la región. Durante la mañana se desarrollará el panel Patagonia Biotech, que presentará experiencias y proyectos vinculados con la innovación.

También participarán startups como Beeflow y NanoforBio, cuyos desarrollos tienen aplicaciones en la producción frutícola, una actividad especialmente relevante para el Alto Valle.

Ciccia consideró que la Patagonia cuenta con profesionales y conocimientos que pueden encontrar nuevas oportunidades de aplicación en el sector productivo. «En Bariloche hay mucha gente que estudia física, ciencia de datos, energía nuclear, satelitales y no se ven identificados con la biotecnología», observó.

Esas disciplinas pueden complementarse y generar desarrollos con proyección internacional. «La biotecnología no tiene fronteras disciplinarias, no tiene fronteras industriales y tampoco tiene fronteras geográficas», remarcó.

Una convocatoria abierta a empresas, profesionales y estudiantes

Además de las rondas de negocios, BioArgentina 2026 ofrecerá un espacio para conocer experiencias de innovación y las posibilidades laborales que surgen de la vinculación entre ciencia y empresas.

La jornada comenzará a las 8.30 y también estará dirigida a estudiantes de distintas disciplinas, desde ingeniería y tecnología de alimentos hasta física y ciencia de datos.

Ciccia destacó que la intención es mostrar que la formación científica puede abrir caminos más allá de la investigación académica, tanto dentro de empresas existentes como mediante la creación de nuevos emprendimientos.

Después de realizar ediciones en distintas provincias, BioArgentina llegará por primera vez a la Patagonia con el desafío de conectar el conocimiento que se produce en la región con oportunidades concretas de desarrollo empresarial.

La inscripción es gratuita y está abierta a empresas, emprendedores, investigadores, profesionales y estudiantes interesados en participar.