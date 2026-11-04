Comienza la pavimentación del acceso al cerro Chapelco: asfaltarán cinco kilómetros desde la Ruta 40

La próxima semana comenzarán las obras de pavimentación de la Ruta Provincial 19, en San Martín de los Andes, para mejorar el acceso al cerro Chapelco. Los trabajos abarcarán un tramo de aproximadamente cinco kilómetros, desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta el complejo turístico.

El convenio para ejecutar la obra fue firmado este miércoles por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch; el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; el representante de Transportes Don Otto, Diego Santoro, y la lonco de la comunidad Curruhuinca, Cristina Curruhuinca.

La pavimentación no estaba contemplada originalmente en el pliego licitatorio para la concesión del centro de esquí, pero la empresa Transportes Don Otto se comprometió a realizarla y asumirá gran parte de los trabajos. Vialidad Provincial, por su parte, tendrá a cargo algunas tareas complementarias.

La ministra Esteves destacó que se trata de una obra esperada durante muchos años por la región. Según explicó, el asfalto permitirá que turistas y residentes puedan llegar al complejo por un camino más rápido y seguro.

“Hace muchísimos años se intentaba tener un acceso asfaltado desde Ruta 40 hasta el acceso al complejo y a partir de la semana que viene, que empiezan las obras, se va a poder concretar esto”, señaló.

Por su parte, el titular de Vialidad Provincial remarcó que se trata de cinco kilómetros de ruta nueva pavimentada, una intervención que calificó como muy esperada por los habitantes de San Martín de los Andes y el entorno del cerro Chapelco.

El acuerdo con la comunidad mapuche Curruhuinca

El inicio de los trabajos fue posible luego de que el Gobierno provincial y la comunidad mapuche Curruhuinca concluyeran el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada y alcanzaran un acuerdo para avanzar con la pavimentación.

La comunidad otorgó su consentimiento en una asamblea para intervenir el tramo de 4.660 metros que conecta la Ruta 40 con el complejo. El procedimiento se desarrolló en el marco de la Ley Provincial 3.401, que establece los mecanismos de consulta con las comunidades originarias.

Durante el proceso se realizaron encuentros y audiencias explicativas en los parajes Trompul, Pil Pil y el Barrio Intercultural. Entre los principales temas planteados por la comunidad estuvieron el cuidado del agua, la protección de los cauces y las nacientes del cerro Chapelco.

A partir de esas preocupaciones, la Provincia informó que actualizó el estudio ambiental y precisó las medidas previstas para resguardar los recursos hídricos de la zona.

El acuerdo también contempla compromisos vinculados con los derechos territoriales y culturales de la comunidad, entre ellos garantizar la seguridad jurídica sobre el territorio comunitario afectado por la traza, instalar señalética bilingüe e intercultural que respete la toponimia ancestral y establecer canales permanentes de comunicación para supervisar el desarrollo de los trabajos.

Obras de agua y un proyecto vial hacia el Lago Lácar

Como parte de los compromisos complementarios, el Gobierno neuquino anunció que ejecutará obras de toma y una red de agua potable para los parajes Payla Menuko y Newen Antu, con el objetivo de resguardar las nacientes hídricas de la cuenca del cerro Chapelco.

Además, se acordó avanzar en un proyecto vial integral para el tramo comprendido entre la base del cerro y el Lago Lácar. La iniciativa será articulada entre la Provincia, las comunidades Curruhuinca y Vera, Parques Nacionales y el municipio de San Martín de los Andes.

De esta manera, la pavimentación de la Ruta Provincial 19 permitirá mejorar la conexión entre la Ruta Nacional 40 y uno de los principales centros turísticos de la provincia, luego de un proceso de diálogo y consulta con la comunidad mapuche.