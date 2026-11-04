«Una invitación providencial»: la emoción de los jóvenes de Neuquén que recibirán al papa León XIV en el aeropuerto

El papa León XIV llegará a Argentina este 8 de noviembre. Desde distintos puntos del país se organizaron viajes para ir al encuentro del Sumo Pontífice. Gabriel Pincheira, integrante del Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana (MJVC), será uno de los neuquinos que estará en la recepción al Santo Padre en el Aeroparque Jorge Newbery. «Una invitación providencial», expresó.

El itinerario del Sumo Pontífice tendrá misas multitudinarias en el Monumento a los Españoles en Palermo, en Luján y en Córdoba.

«Viviendo con alegría»: el viaje para encontrarse con el papa León XIV

En diálogo con Río Negro Radio, Gabriel Pincheira contó cómo vive la previa del viaje. «Es un llamado a seguir caminando en comunidad como Iglesia. A mí me moviliza en lo personal ver la cantidad de jóvenes y adultos que siguen firmes en su fe», relató.

Del MJVC son unas 40 personas que irán de Neuquén a ver al papa León XIV. «Quedan unos lugares todavía para el colectivo», marcó. Dijo que el MJVC realiza retiros para jóvenes de entre 18 y 35 años. «Es un movimiento nacional. Después de los retiros buscamos que se inserten en las comunidades», expuso.

Explicó que en ese contexto fue que surgió lo de ser partícipes de las actividades por la visita de León XIV. «Un proceso que fuimos viviendo con alegría y después con la expectativa de qué iba a pasar con su salud. Pero siempre unidos, en oración, y confiando en que se iba a dar», señaló.

Uno de los encuentros que realizaron por videollamada.

Cómo será el recibimiento al papa León XIV en el aeropuerto

Pincheira explicó que viajarán previamente a una Convivencia Nacional del MJVC, en San Justo. De Neuquén partirán el viernes por la tarde. Por llegar un tiempo antes a Buenos Aires, de la mano del padre Marco Espínola, «nos llega la invitación para poder estar en la recepción del Papa en el aeropuerto», contó.

Añadió que el párroco lo llamó personalmente diciéndole que la idea es que se invitara a jóvenes «para que puedan vivir ese momento». En principio estarán cinco neuquinos, entre ellos Pedro, un niño de ocho años.

El integrante del MJVC contó que el domingo a la mañana van a salir «los cinco representantes del movimiento» hacia el recibimiento al papa. Se reunirán en la capilla de San Benito. «Ahí se juntará toda la delegación que recibirá al papa y vamos todos juntos en colectivo con la custodia policial y con las autorizaciones. Hay que pasar varios anillos de seguridad», detalló.

Está previsto que lleguen alrededor de las 14 a Aeroparque. En el recibimiento estarán también el presidente Javier Milei, su Gabinete y autoridades eclesiales.

Dentro de su itinerario el grupo neuquino asistirá a la misa que se hará el lunes en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Ese mismo día retornarán hacia Neuquén.

Subrayó lo que espera que les deje este viaje. «Como grupo seguir caminando como Iglesia. Seguir caminando como movimiento, seguir convocando a jóvenes que se puede vivir esta fe en estos momentos duros, difíciles. Que muchas veces se hace más liviano poder compartir las cargas, más cuando se siente tan en familia. Poder seguir llegando a otros jóvenes y viviendo unidos en Cristo», reflexionó.