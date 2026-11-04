Secuestraron más de medio kilo de cocaína en Centenario e imputaron a dos mujeres por comercialización de drogas. Foto: Oscar Livera

El asistente letrado Pablo Jávega formuló cargos a dos mujeres identificadas como B.A. y M.Q. por tener cocaína con fines de comercialización, tras dos allanamientos concretados en la ciudad de Centenario en los que se incautaron cerca de 600 gramos de estupefacientes, dinero en efectivo y balanzas de precisión.

Los procedimientos, realizados el pasado lunes 3 de noviembre en el marco de una causa originada por abuso de armas, derivaron en el hallazgo de importantes cantidades de droga dispuestas para la venta.

En el domicilio donde se encontraba B.A., la mujer intentó deshacerse de la sustancia arrojándola al inodoro al momento del ingreso policial, pero los efectivos impidieron que accionara la descarga y recuperaron un envoltorio con 66 gramos de cocaína compactada. Allí también secuestraron dos balanzas digitales, más de $780.000, un celular y bolsas de nylon destinadas al fraccionamiento.

En forma simultánea, en la vivienda donde fue identificada M.Q., la policía secuestró dos bolsas con cocaína compactada —de 416 y 103 gramos—, otros 38 envoltorios con 19 gramos adicionales, una balanza de precisión y un teléfono móvil.

Durante la audiencia de formulación de cargos, Jávega encuadró el hecho como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autoras (Art. 5 inc. C de la Ley 23.737). Como elementos de prueba, el representante del Ministerio Público Fiscal citó las actas de procedimiento, pesajes, reactivos, registros de la aplicación Neuquén Te Cuida y una investigación previa —realizada entre abril y junio de 2025— que ya daba cuenta de movimientos sospechosos y nexos financieros vinculados al narcomenudeo en una de las propiedades.

Para garantizar el avance de la causa, la fiscalía solicitó un plazo de investigación preparatoria de cuatro meses, período en el cual se peritarán los celulares y se profundizarán los análisis patrimoniales.

Asimismo, fundado en los riesgos de fuga y entorpecimiento, el asistente letrado acordó con las defensas que ambas imputadas cumplan detención domiciliaria en una vivienda de San Patricio del Chañar, sujeta a tres controles policiales diarios. El juez de garantías Juan Manuel Kees dio por formulados los cargos y homologó las medidas cautelares en los términos requeridos.