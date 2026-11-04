Cerro Catedral: extienden las promociones bancarias para comprar el Pase Residente 2027

El cerro Catedral se prepara para la temporada de invierno 2027 con beneficios especiales para residentes de Bariloche y Dina Huapi. Foto CAPSA.

Los vecinos de Bariloche y Dina Huapi tendrán un mes más para aprovechar las promociones bancarias para comprar el Pase Residente 2027 de cerro Catedral. Los beneficios de financiación que estuvieron disponibles durante octubre se renovaron hasta el 30 de noviembre inclusive, con opciones de hasta nueve cuotas sin interés.

La medida permite a las familias organizar con mayor anticipación los gastos de la próxima temporada de esquí. El pase tiene un valor de $640.000, equivalente al precio de cuatro pases diarios de adulto de temporada alta, y continuará a la venta hasta el 31 de diciembre.

Qué bancos ofrecen cuotas sin interés para el Pase Residente 2027

Las promociones se mantienen con las mismas condiciones anunciadas durante octubre:

Banco Patagonia: 3, 6 y 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

3, 6 y 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. Banco Macro: 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro.

Los beneficios están disponibles tanto para las compras online, a través del sitio oficial de Catedral Alta Patagonia, como de manera presencial en la boletería Amancay, ubicada en la base del cerro.

La financiación estará vigente hasta el 30 de noviembre, mientras que el plazo general para comprar el pase se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Pase Residente 2027: recomiendan anticipar los trámites para evitar esperas

Desde Catedral también buscan que quienes ya compraron el pase completen los trámites pendientes con tiempo, para evitar demoras y concentraciones de público a medida que se acerque la próxima temporada.

El procedimiento depende de cada situación. Quienes tuvieron el Pase Residente durante 2026 pueden renovar su documentación online, sin necesidad de solicitar nuevamente un turno presencial. Una vez validada la documentación, podrán actualizar su ChipCard de acuerdo con el cronograma establecido por Catedral.

En cambio, quienes soliciten el beneficio por primera vez deberán completar la solicitud online y realizar una validación presencial para acreditar su identidad y residencia.

La recomendación es no dejar estas gestiones para último momento y, en los casos en que corresponda, retirar el pase con anticipación para evitar tiempos de espera innecesarios.

Quiénes pueden acceder al Pase Residente 2027

El beneficio está destinado a residentes permanentes de Bariloche y Dina Huapi, con una antigüedad mínima de seis meses. También pueden acceder residentes de otras localidades de Río Negro que cumplan con los requisitos establecidos.

El pase permite utilizar los medios de elevación durante la temporada de invierno 2027, con una restricción de 16 días consecutivos correspondientes a las vacaciones escolares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Las promociones bancarias para adquirir el Pase Residente 2027 del cerro Catedral se extendieron hasta fines de noviembre. Foto CAPSA.

Entre los beneficios anunciados para la próxima temporada se encuentra el ingreso desde las 9 a través de los medios troncales habilitados, una posibilidad que permitirá a los residentes aprovechar más horas de esquí.

Además, los niños de hasta cinco años y los mayores de 70 años residentes de Bariloche y Dina Huapi pueden acceder sin cargo, mientras que las personas con Certificado Único de Discapacidad vigente cuentan con un descuento del 50%.

La compra, los requisitos y las condiciones de uso pueden consultarse en la página oficial de Catedral Alta Patagonia.