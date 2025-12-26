Nikola Jokic tuvo una increíble noche y estableció un récord histórico en la NBA

Este jueves se desarrolló la clásica jornada navideña en la NBA. Con cinco partidos a lo largo del día, la nota estuvo en el último duelo de la noche. Pasada la medianoche en Argentina, Denver Nuggets recibió a Minnesota Timberwolves en el Ball Arena, en un encuentro que pasará a la historia.

Fue triunfo de los locales por 142 a 138, luego de una prorroga que quedará en los Récords Guinness. La gran figura del encuentro fue Nicola Jokic. El serbio tuvo una magistral noche con un espectacular triple-doble. En 43 minutos en cancha, logró 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias y rompió un registro histórico en el tiempo extra.

El partido estuvo plagado de emociones. El desarrollo del encuentro fue parejo hasta el tercer cuarto, cuando Denver sacó una diferencia de 12 puntos (92-78). Luego, a falta de 7 minutos para el término del partido, los locales estaban cómodamente arriba (104-89), pero una ráfaga liderada por Anthony Edwards mandó el partido al tiempo extra. La estrella de Minnesota forjó la prorroga con un gran triple, cuando solo quedaba un segundo.

La visita aprovechó el impulso y comenzó con el pie derecho los 5 minutos extras, con un parcial 9-0. Allí apareció Jokic y demostró toda su jerarquía. El serbio la descosió y anotó 18 puntos en la prórroga, superando el récord de anotaciones en tiempo extra en toda la historia de la NBA, tanto en temporada regular como en playoffs. El mejor registro hasta el momento era propiedad de Stephen Curry, que en 2016 había anotado 17 puntos.

Otro destacado de Denver fue Jamal Murray. El canadiense terminó el encuentro con 35 puntos y 10 asistencias. La noche no terminó redonda para Edwards, que fue el mejor de su equipo (44 puntos) pero se fue expulsado en el tiempo extra tras una fuerte discusión con los árbitros.

Los resultados de los partidos navideños de la NBA

New York Knicks 126-124 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 102-117 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 126-116 Dallas Mavericks