Nikolajuk, el conesino que salvó su vida de milagro cuatro meses antes de ser campeón

El conesino Iván Nikolajuk es uno de los deportistas rionegrinos de mayor proyección de los últimos años. Tras la obtención de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el tirador volvió a subirse a lo más alto del podio en tiro con arco compuesto en los Juegos Odesur, que se están llevando a cabo en Paraguay.

Luego de la conquista, Nikolajuk regresó a casa y diálogo con En eso estamos de RN Radio (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén) para recordar el momento en el que se colgó la presea dorada en Asunción, luego de ganarle la final al brasileño Roberval Fernando Dos Santos. El conesino hizo un repaso sobre su carrera, contó su métodos de entrenamiento y rememoró el momento en el que casi pierde la vida por una intoxicación por monóxido de carbono.

«Hace tiempo quería participar en una competencia como los Odesur. Venía de varios torneos internacionales, me preparé muchísimo y pude andar bien. Estuve pisando 2 medallas de bronce que no pudimos ganar, y en Individual pude pelear por la de oro y conseguirla», aseguró sobre la victoria.

«El día de la final hubo bastante viento. Desde que llegué al campo y me puse a entrenar, veía las ráfagas y pensaba que iba a estar muy interesante. Cuando hay viento, hay viento para todos. Y yo lo disfruto, es hacer otra técnica», agregó.

Sobre la competencia de tiro con arco, el conesino campeón explicó: «Tiene dos etapas. Primero es la de clasificación, que es como en el automovilismo: hay una tirada de 72 flechas, se arma un puntaje y sale un orden de mérito, ahí se ve quién va contra quién en las eliminatorias».

«Se define por centímetros, incluso milímetros. El blanco está a una distancia de 50 metros desde donde tiramos, y el mejor puntaje mide 8 centímetros. Es algo muy milimétrico a una distancia muy larga, y a un nivel alto es complicada la competencia», agregó.

Consultado sobre sus métodos de entrenamiento para un deporte tan particular, comentó: «Voy a un gimnasio tres veces por semana, voy con un psicólogo deportivo y también trabajo bastantes sistemas de entrenamiento. Lo que tiene el tiro con arco es que la importancia más grande la tiene el entrenamiento».

Con respecto a la ayuda que le brinda el entrenamiento de la salud mental, selañó que «cuando empecé a trabajar con el psicólogo le conté algunas formas de pensar que tenía, y me mostraba por qué estaba mal planteado. Usaba muchas referencias negativas y me ayudo a cambiar eso».

A la hora de recordar sus inicios en la disciplina, Iván detalló que llego por ‘casualidad’. «Probé para ver si me gustaba, no es que me inspiró una película por ejemplo. Pasaron dos años hasta que entré a la Selección Nacional, pero se sintieron como mucho más. Hubo un crecimiento muy acelerado en esos últimos 6 meses, pero antes de eso el crecimiento era muy lento, y me llevó tiempo adaptarme», comentó.

«En Conesa conseguimos varios lugares para entrenar, con el permiso de la gente. Pero donde más entrené fue atrás de mi casa, en un terreno de mis padres. En el 2015 viajé y fui campeón nacional, y ahí me di cuenta que no era algo pequeño, era un logro importante. Y ahí me plantée bueno, ahora tengo que entrar en la Selección«.

Para finalizar, Iván contó la difícil situación que le tocó atravesar en la previa a los Juegos Odesur. «Hace unos meses, en Bahía, me intoxiqué con una fuga de monóxido de carbono. No me di cuenta, porque no tiene olor, y en un momento me empecé a sentir mareado. Me desmayé, y como justo hablaba con quien hoy es mi novia, me fue a buscar al departamento», inició.

«Me desperté al otro día en un hospital, atado a la camilla, rodeado de gente. Y no entendía nada. Después me explicaron lo que había pasado. Prácticamente me salvó la vida mi novia. Después de todo esto, me plantée no sufrir por cosas deportivas. Volví de la intoxicación, entrené un mes y clasifiqué a los Juegos Odesur», donde logró volver a disfrutar del deporte, con un triunfo que va a recordar por siempre.

Escuchá la entrevista con Iván Nikolajuk en «En eso estamos» de RN Radio

