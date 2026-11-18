Valentín Barco permaneció en el banco de los suplentes en los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica. (Foto: Getty)

Valentín Barco no sumó minutos en la última fecha FIFA del año. Pese a que era una de las opciones para ir desde el arranque frente a Uruguay, el Colo ni siquiera ingresó desde el banco en la derrota en la Bombonera, al igual que en la victoria ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes.

En el aeropuerto de Ezeiza, antes de emprender el regreso a Londres, el volante del Chelsea habló sobre su falta de participación en diálogo con ESPN: «Lo entiendo porque es la mejor selección del mundo, pero soy jugador de fútbol y uno siempre quiere jugar», señaló.

«No estás tan contento cuando no jugás, pero soy consciente de que esta es la mejor selección del mundo y poder estar, compartir y vivir esto con mis compañeros también me pone contento», analizó el ex Boca.

En la anterior fecha FIFA, Barco había sumado minutos en los dos primeros encuentros, frente a Bolivia y Burkina Faso, en ambas oportunidades ingresando en el complemento. En su recorrido con la Selección, acumula siete partidos, incluido uno en el Mundial 2026, y dos goles, ante Zambia e Islandia.

Pese a no haber tenido participación en esta última convocatoria, el Colo es una de las alternativas de Lionel Scaloni para el recambio generacional y buscará tener revancha en la próxima fecha FIFA, prevista del 22 al 30 de marzo de 2027. Aunque todavía no hay nada confirmado, se especula con una gira de Argentina por Asia e incluso un posible amistoso frente a Brasil.

Además del nacido en 25 de Mayo, otros cuatro futbolistas tampoco sumaron minutos ante Uruguay y Costa Rica: Juan Musso, Santiago Beltrán, Ezequiel Fernández y Santiago Castro. Por otro lado, hubo dos debuts en la Mayor: Mariano Troilo y Aaron Anselmino ingresaron en el complemento del amistoso en Córdoba y compartieron la zaga central.