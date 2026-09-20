«No me la container»: la chicana de Huracán a River después del golpe en el Monumental

Huracán venció 2-1 a River con goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel, extendió una racha positiva ante el Millonario y después del impacto en el Monumental, en el Globo se despacharon con una contundente chicana.

“No me la container”, rezó el posteo en la cuenta de Huracán, quien reflotó el tema de los jugadores marginados por el Millonario en la pretemporada. Durante dos meses, River separó futbolistas en el predio de Cantilo, en situaciones que generaron una fuerte polémica en el ambiente del fútbol.

Aunque el club de Núñez ya selló las salidas de todos los jugadores, la controversia tomó poder ya que se cambiaban en un container, que utilizaban como vestuario a raíz de las malas condiciones.

La chicana de Huracán a River después del 2-1.

Blondel y la dedicatoria con la M

“Me gusta el Blondelazo”, largó el lateral derecho que se encuentra a préstamo desde Boca, luego de ser consultado sobre si titularía de esta manera al triunfo de los dirigidos por Diego Martínez, quienes llevan 10 años sin perder contra el Millonario en condición de visitante.

Además, se refirió al gol que marcó para la victoria de su equipo, que en lo personal fue el primero suyo en el campeonato: “Es una cosa increíble, son cosas que uno sueño de chico, jugar en esta cancha, en La Bombonera. Se disfruta mucho y estoy feliz por la victoria”.

Blondel hizo una M con sus manos, en una clara dedicatoria a su pareja Morena Beltrán, aunque en las redes sociales también lo vincularon como una victoria Monumental.