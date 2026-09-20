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Enzo Fernández metió un golazo de tiro libre en su primer festejo en el Manchester City

Enzo Fernández metió su primer tanto en el Manchester City con un golazo de tiro libre ante Sunderland en la Premier League.

Redacción

Por Redacción

Enzo Fernández metió un golazo de tiro libre en el Manchester City. (Foto: AP)

Enzo Fernández metió un golazo de tiro libre en el Manchester City. (Foto: AP)

Enzo Fernández metió su primer tanto en el Manchester City con un golazo de tiro libre para abrir el marcador ante Sunderland por la quinta fecha de la Premier League.

El volante pateó desde el costado derecho del área y aprovechó un débil armado de barrera para sorprender al arquero y ponerla arriba al primer palo.

Enzo ya había metido un golazo de tiro libre en la Premier cuando jugaba en el Chelsea contra Aston Villa, donde atajaba Dibu Martínez.

La alegría le duró poco al City porque Sunderland lo empató tres minutos después con un gol de Brobbey. Rayan Cherki puso el 2-1 pero Brobbey lo volvió a igualar 2-2. Antes del descanso, Semenyo volvió a poner en ventaja a los de Manchester, 3-2.


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Enzo Fernández metió su primer tanto en el Manchester City con un golazo de tiro libre para abrir el marcador ante Sunderland por la quinta fecha de la Premier League.

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