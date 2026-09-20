Mirtha Legrand continúa internada: la explicación de Juana Viale sobre su estado de salud

La salud de Mirtha Legrand volvió a encender las alarmas en el mundo del espectáculo. Apenas cinco días después de haber recibido el alta, la conductora de 99 años fue ingresada nuevamente de urgencia en el Sanatorio Mater Dei tras sufrir una fuerte recaída en su cuadro respiratorio, lo que obligó a su entorno a rearmar la logística televisiva del fin de semana.

Frente a este escenario de incertidumbre, Juana Viale asumió una vez más el control de La Noche de Mirtha (El Trece) y utilizó los primeros minutos de aire para frenar las especulaciones.

«Estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar. Pongo todo porque es sábado a la noche y no escatimo en nada», aseguró la actriz, llevando un mensaje de calma directo a los televidentes y a la propia diva, quien seguía la transmisión desde su habitación.

Neumopatía y tratamiento: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

El equipo médico liderado por el doctor Enrique Echagüe confirmó que el ingreso a la clínica responde a un cuadro compatible con una neumopatía. Debido a sus 99 años, la situación exige un monitoreo permanente, dado que las afecciones respiratorias en esta franja etaria pueden escalar con rapidez si no se tratan de forma intensiva.

A pesar de la urgencia inicial, las novedades de las últimas horas son alentadoras. El periodista Ángel de Brito reveló los detalles del tratamiento que estabilizó a la conductora:

Diagnóstico preciso: los médicos lograron identificar la bacteria causante de la infección.

los médicos lograron identificar la bacteria causante de la infección. Esquema de medicación: se inició de inmediato una batería de antibióticos por vía intravenosa.

se inició de inmediato una batería de antibióticos por vía intravenosa. Estabilidad: el equipo logró recuperar los niveles óptimos de hidratación, permitiendo que la diva transite el fin de semana en una habitación individual, acompañada por su hija Marcela Tinayre.

Lejos de mostrarse abatida, Juana Viale apostó por un estilismo de alto impacto para sostener la elegancia que caracteriza al ciclo. La conductora se robó las miradas con un diseño firmado por Evangelina Bomparola, a quien elogió en vivo: «La verdad, es una belleza absoluta».

El deslumbrante look de la noche incluyó: