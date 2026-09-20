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Copa Davis: Turquía ganó el primer set del dobles ante Andreozzi y Molteni en el Ruca Che
Guido Andreozzi y Andrés Molteni disputan el dobles para Argentina ante Turquía en el Ruca Che. Si ganan, aseguran la clasificación.
Después de los dos triunfos en los singles del sábado, Argentina busca cerrar la serie de Copa Davis contra Turquía en Neuquén con el dobles que protagonizan Guido Andreozzi y Andrés Molteni en el Ruca Che.
Turquía sorprendió y se quedó con el primer set por 6-4. Quebró el saque de entrada y lo sostuvo hasta el final.
Argentina estuvo dos veces 0-30 con el saque de Yanki Erel pero el zurdo estuvo firme en su servicio y lo remontó.
En la primera jornada, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ganaron los partidos de singles con autoridad. El primero lo hizo por 6-0 y 6-4 ante Yanki Erel y el segundo se impuso 6-2 y 6-4 ante Mert Alkaya.
La dupla turca está compuesta por Arda Azkara y Yanki Erel, que reemplazó a Tuncay Duran, que es el que iba a jugar inicialmente.
Al igual que en los singles, Argentina es ampliamente favorita ya que Andreozzi es 14° del mundo y Molteni 58°. Aunque hace siete años que no forman dupla, ambos vienen de una buena actuación en el US Open.
Si el equipo nacional asegura el triunfo, esta será la serie N° 100 que gana en la historia de la Copa Davis. En ese caso, tendrá su lugar en las Qualifiers de la edición 2027 donde buscará volver a las Finales que disputan los ocho mejores por el título.
Si el dobles cierra la serie 3-0, el cuarto punto será el último. En ese caso, hay chances de que lo dispute Mariano Navone para que jueguen todos los convocados.
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