La nueva rotonda de Cipolletti en San Luis y Santa Cruz entra en su etapa final: cuáles son los trabajos actuales

La nueva rotonda San Luis y Santa Cruz cuenta con un presupuesto de $989.144.457. Foto: municipio de Cipolletti.

La construcción de la nueva rotonda de San Luis y Santa Cruz continúa con trabajos en distintos sectores de Cipolletti. La Municipalidad informó nuevos avances sobre las calles Moyano y San Luis y en la intersección de Moyano con Mariano Moreno. El proyecto cuenta con un presupuesto de $989.144.457.

En estos puntos se realizan tareas de movimiento de suelo y ejecución de cordones cuneta, además del corrimiento de columnas y el reacomodamiento de infraestructura existente para adaptar el sector al nuevo diseño vial.

La obra busca modificar la circulación en una zona de importante tránsito vehicular y mejorar las condiciones de seguridad en el cruce. La ejecución está a cargo de la empresa Quidel, adjudicataria de la obra municipal.

Los trabajos actuales forman parte de una intervención más amplia que no se concentra únicamente en la construcción de la rotonda. El proyecto contempla modificaciones y obras complementarias en las calles que confluyen en el sector.

Rotonda San Luis y Santa Cruz: Qué trabajos se hicieron durante los últimos meses

La obra tuvo distintos frentes de ejecución y también requirió intervenciones sobre la infraestructura existente. En junio, el Municipio había informado que se retomaban los trabajos después del corrimiento de columnas de energía realizado por Edersa.

En ese momento comenzaron las tareas para completar el sector norte de la rotonda, con la construcción de isletas de hormigón y movimiento de suelo. También se había detallado el conjunto de trabajos que quedaban pendientes.

La planificación incluía la ejecución de base granular, carpeta asfáltica, cordón cuneta en la rotonda y las isletas, alumbrado vial y señalización horizontal y vertical.

El Municipio había previsto entonces que la obra estuviera finalizada hacia fines de agosto. Sin embargo, durante las semanas siguientes surgieron nuevos trabajos de infraestructura que extendieron la intervención en distintos puntos.

Uno de los inconvenientes estuvo relacionado con filtraciones de agua detectadas durante la preparación y compactación del terreno. Los trabajos con maquinaria pesada provocaron daños en antiguas cañerías, por lo que fue necesario realizar reparaciones antes de continuar con la obra.

La intervención también alcanza a Moyano

Con el avance de la obra, los trabajos se trasladaron a otros sectores vinculados con la nueva configuración vial. Actualmente, uno de los principales frentes se encuentra sobre Moyano, donde se ejecutan cordones cuneta y tareas de preparación del terreno.

También se interviene el cruce de Moyano y Mariano Moreno, mientras se realiza el reacomodamiento de infraestructura necesaria para avanzar con el proyecto.

La obra contempla además intervenciones vinculadas con las curvas de Mariano Moreno y Rivadavia y trabajos sobre Saavedra. Para algunos de estos sectores resulta necesario completar previamente el corrimiento de infraestructura eléctrica.

La intervención se desarrolló de manera progresiva para mantener habilitada la circulación en el sector mientras avanzaban los trabajos. Por ese motivo, el tránsito fue habilitado parcialmente meses atrás, aunque con sectores señalizados y cortes puntuales.

La nueva configuración vial apunta a ordenar los movimientos vehiculares en uno de los cruces de mayor circulación de Cipolletti y a eliminar un punto conflictivo para quienes transitan diariamente por San Luis, Santa Cruz y las calles que conectan con este sector.