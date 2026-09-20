Por nieve y complicaciones con el viento, cerraron Pino Hachado: qué pasa con los otros cruces de Neuquén a Chile

El inicio de este domingo llega con condiciones meteorológicas adversas en la cordillera de Neuquén. Un combo de lluvia, viento y nieve activó el alerta rojo en las rutas provinciales y nacionales, obligando a las autoridades a interrumpir el tránsito pesado y liviano en uno de los cruces fronterizos más importantes de la región.

Ante la escasa visibilidad y el peligro de baja adherencia por calzadas resbaladizas, rige la portación obligatoria de cadenas físicas para transitar por cualquier corredor cordillerano del territorio neuquino.

Estado de los Pasos Internacionales a Chile

El parte oficial emitido para este domingo detalla un panorama dispar en la frontera, marcado por la inestabilidad climática:

Paso Internacional Pino Hachado: cerrado por completo tras el nuevo reporte de las 10:00 hs. Se registra intensa caída de nieve y acumulación sobre el asfalto que imposibilita la circulación segura.

tras el nuevo reporte de las 10:00 hs. Se registra y acumulación sobre el asfalto que imposibilita la circulación segura. Paso Internacional Cardenal Samoré: habilitado pero bajo estricta precaución , con presencia de lluvias y fuertes ráfagas de viento en distintos sectores de la traza.

habilitado pero bajo , con presencia de en distintos sectores de la traza. Paso Internacional Icalma: habilitado con precaución, afectado por condiciones de lluvia persistente .

habilitado con precaución, afectado por . Paso Internacional Mamuil Malal: habilitado, operando con lluvias intensas y viento fuerte que complican la visibilidad de los conductores.

Las cuadrillas viales se encuentran apostadas en puntos estratégicos para realizar tareas preventivas, mientras los organismos de seguridad provincial solicitan extremar los recaudos. Quedar varado sin cadenas metálicas en el baúl implica multas y demoras automáticas en los retenes de Gendarmería y Policía.

Se aconseja posponer los traslados hacia el vecino país o consultar los partes actualizados antes de emprender viaje hacia la zona cordillerana.