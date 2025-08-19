Noche de Copa Libertadores: qué necesitan Racing y Vélez para avanzar a cuartos

Esta noche, Racing y Vélez tienen una cita decisiva por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ambos equipos argentinos necesitan ganar en casa para avanzar a la próxima instancia y mantener vivo el sueño continental.

La Academia cayó 1-0 frente a Peñarol en Montevideo y está obligada a revertir la serie en Avellaneda. Para clasificarse a cuartos, Racing debe ganar por dos o más goles. Si se impone por la mínima diferencia, la llave se definirá desde el punto penal. El partido se disputará a las 21.30 en el Cilindro.

Por su parte, Vélez empató 0-0 en su visita a Brasil y dejó abierta la serie. El equipo de Guillermo Barros Schelotto jugará en el José Amalfitani con la ventaja de que un triunfo por cualquier resultado lo depositará en la próxima ronda. El Fortín, además, confía en la fortaleza que mostró como local durante toda la temporada. El cruce será desde las 19, en Liniers.

De esta manera, tanto Racing como Vélez llegan a sus respectivos cruces con la necesidad de ganar, aunque tienen escenarios distintos. El conjunto de Costas está contra las cuerdas tras la derrota en Uruguay, mientras que el Fortín de Schelotto depende de sí mismo para el choque con el elenco de Brasil.

Copa Sudamericana: Huracán recibe a Once Caldas

Once Caldas venció 1-0 a Huracán en Colombia y el Globo está obligado a ganarle en Parque Patricios para continuar con vida en el certamen. Si lo hace por diferencia de un tanto, habrá penales.

El plan de Gustavo Costas para revertir la serie en el Cilindro de Avellaneda

Para el cruce de Racing con Peñarol, Costas mantiene algunas dudas, sobre todo en el fondo y en el ataque. El arquero será Gabriel Arias, la defensa incorpora al refuerzo último momento, Marcos Rojo y estaría integrada junto a Marco Di Cesar y Santiago Sosa.

La mitad de la cancha sale casi de memoria, con Gastón Martirena por la derecha, Agustín Almendra con Juan Ignacio Nardoni en el centro y Gabriel Rojas por la izquierda.

En tanto, en la delantera hay dudas de quienes serán los acompañantes de Maravilla Martínez. Allí, Santiago Solari y Duván Vergara podrían perder el puesto con Adrián Balboa o Elías Torres.

El colombiano fue uno de los rendimientos más bajos en Montevideo, en la derrota con el Carbonero por 1-0. Nunca pudo acomodarse a un partido muy intenso en el que reinaron la batalla con mucha pierna fuerte y pocos espacios.

Copa Libertadores: la formación probable de Racing para enfrentar a Peñarol

Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.