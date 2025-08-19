SUSCRIBITE
La previa Racing vs. Peñarol arrancó en la madrugada: hubo fuegos artificiales en la concentración uruguaya

Durante la madrugada, un grupo de hinchas de la Academia interrumpió el descanso de Peñarol con fuegos artificiales y estruendos en la previa del partido que definirá el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Hinchas de Racing lanzaron fuegos artificiales en la concentración de Peñarol.

La previa del duelo entre Racing y Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores comenzó durante la madrugada. Un grupo de hinchas de la Academia lanzó fuegos artificiales y bombas de estruendo en las inmediaciones del hotel donde se hospeda el conjunto uruguayo.

El hecho se dio en el Hotel Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort, en Hudson, donde se alojó Peñarol para evitar disturbios habituales en este tipo de instancias coperas. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana se registró el primer estallido y cerca de las 4.45, volvió a repetirse.

Según trascendió, los simpatizantes lograron ingresar al barrio privado para acercarse al predio, ubicado a casi un kilómetro de la vía pública. La acción encendió la polémica en la antesala de un encuentro clave que definirá el pase a los cuartos de final.

A qué hora juega Racing con Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Este martes, desde las 21 (hora Argentina), Racing recibirá a Peñarol en el Cilindro de Avellaneda. Los uruguayos llegan con ventaja tras imponerse 1 a 0 en Montevideo, por lo que la Academia está obligada a revertir la serie para seguir en carrera en la Copa Libertadores.


Temas

Copa Libertadores

Peñarol

Racing Club

