Polémica en la previa de Racing vs Peñarol: Aerolíneas Argentinas criticó a la delegación uruguaya

En la previa del partido de vuelta entre Racing y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, un episodio extradeportivo generó polémica. Aerolíneas Argentinas cuestionó públicamente la conducta de la delegación uruguaya durante el vuelo hacia Buenos Aires.

La compañía difundió un video (originalmente publicado por la cuenta oficial de Peñarol) en el que se observa a varios futbolistas saltando sobre los asientos, golpeando respaldos y ventanillas mientras el avión estaba en pleno vuelo.

A través de un mensaje en redes sociales, Aerolíneas expresó su malestar y subrayó la importancia de la seguridad a bordo: «Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte. @OficialCAP».

August 19, 2025

Las imágenes generaron inmediata repercusión a pocas horas del cruce decisivo en Avellaneda. En ellas se distingue al capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, trepado sobre un asiento mientras agitaba y alentaba a sus compañeros, que entonaban el clásico canto “la Copa Libertadores es mi obsesión”.

Incluso se aprecia cómo una azafata intenta intervenir para llamar la atención, aunque las acciones continuaron. La viralización del video reabrió el debate sobre los límites entre la pasión futbolera y el cumplimiento de las normas de seguridad en los vuelos comerciales.

Peñarol llega con ventaja de 1-0 en la serie y Racing deberá ganar por dos goles (y no deberá recibir otro tanto) para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores. A esto, se sumaron las molestias de la delegación uruguaya por los fuegos artificiales lanzados frente al hotel donde concentraba el equipo.