Objetivo cumplido: Elena Rybakina cerrará el año como la mejor tenista del planeta

La kazaja ganó los GS de Australia y Estados Unidos, en la mejor temporada de su carrera. (AFP)

Elena Rybakina logró su objetivo y cerrará el año como la mejor tenista del planeta. Llegó al trono en septiember pasado y con su victoria en el debut del torneo Tokio, se aseguró el lugar de privilegio en su mejor temporada. Con un nivel superlativo, no le dio chances a Yulia Putintseva y la derrotó por un claro 6-2 y 6-3.

A sus 27 años, la kazaja alcanzó otro hito en una temporada excepcional marcada por sus dos conquistas de Grand Slam (Australia y US Open). Independientemente de los resultados de los torneos restantes y las finales de la WTA, programadas del 8 al 15 de noviembre en Indian Wells, no se bajara de la cima.

Ahora puede concentrarse en ganar su quinto título de la temporada. Enfrentará a Leylah Fernández en los cuartos de final del torneo japonés, tan solo cinco días después de haberla derrotado en la final de Ningbo. La canadiense se clasificó a esta instancia tras vencer a Elise Mertens por 6-2 y 7-6 (8).

El ranking en vivo de la WTA

Con su victoria en el torneo de Tokio, Rybakina subio de 9.588 a 9.893 puntos en el ranking en vivo de la WTA y no podrá ser alcanzada por Aryna Sabalenka, quien suma 7.550., El top 5 lo completan Mirra Andreeva (6.306) y dos de Estados Unidos, Jessica Pegula (6.225) y Coco Gauff (5.973). Ante esto la kazaja puede ampliar la diferencia en la recta final de la temporada.