De la Patagonia al Litoral: la agenda de Javier Milei para cerrar 2026 luego de su paso por Catamarca

El presidente Javier Milei volverá a visitar en noviembre a Corrientes, donde cerrará el Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. No será la primera vez que acuda a la actividad como jefe de Estado.

El mandatario viene de estar en Catamarca. Dentro de su agenda de los próximos días estará también este sábado en Neuquén.

Agenda de Javier Milei: visita a Neuquén y Catamarca

“El presidente vendrá a la ciudad de Corrientes el jueves 26 de noviembre al Congreso del Club de la Libertad”, confirmó Alberto Medina Méndez, presidente de la institución organizadora. en diálogo con Infobae.

Amplió que estará en el cierre alrededor de las 19. La convocatoria es bajo el lema «Los desafíos de la transformación económica». Medina Méndez dijo que bajo ese eje «se realizarán todas las conferencias del día, que serán unas 30″.

“El cierre del Congreso se referirá al proceso de transformaciones económicas que está avanzado, cuáles serán los siguientes pasos y de qué modo ha ido el Gobierno trabajando esa temática que no se da solamente en Argentina, sino en todo el mundo”, agregó el organizador del evento al medio de Buenos Aires.

No se ha informado por el momento que el presidente vaya a tener un encuentro con el gobernador correntino Juan Pablo Valdés.

La presencia de Milei en el Club de la Libertad viene de mucho antes de ser presidente e incluso antes que el mandatario incursione en la política.

Inauguración en Catamarca y próxima visita de Javier Milei a Neuquén

Milei estuvo esta semana en Catamarca. El presidente inauguró ayer plantas de producción de carbonato de litio, en el marco del Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix.

“Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da empleo y no exporta. Cada planta que se inaugura es más trabajo y dólares que antes simplemente no estaban”, dijo el mandatario.

Desde Casa Rosada comunicaron que este sábado 31 de octubre el presidente Javier Milei viajará a Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey.

El templo que visitará está cerca de la terminal de ómnibus, sobre la calle Lastra al 3100. Está identificado con la familia de la senadora nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez.