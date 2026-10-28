Djokovic despertó a tiempo, cortó el maleficio en Basilea y sigue en carrera rumbo a las ATP Finals

Foto: AP. El serbio va por un buen resultado que lo catapulte a las ATP Finals.

Remontada y triunfazo para el serbio Novak Djokovic en su estreno en Basilea (Suiza), éxito que saldó una deuda personal y que lo mantiene en carrera rumbo a las ATP Finals de fin de año con los mejores tenistas de la temporada.

Dando otra notable muestra de vigencia, Nole se repuso de un adverso comienzo y terminó derrotando al francés Ugo Humbert (38°) por 4-6, 6-3 y 6-4, en dos horas y media de partido, logrando así el pasaje a octavos de final y su primer éxito después de 15 años en el certamen suizo.

El balcánico, de 39 años, y reciente campeón en Beijing, reaccionó a tiempo para avanzar a la segunda ronda, en un partido que se le puso cuesta arriba después de que Humbert se llevara la primera manga. Allí, Nole no dispuso de ninguna chance de quiebre al servicio del francés, que totalizó 14 tiros ganadores contra 11 errores no forzados.

15 years away. Basel has missed Novak Djokovic ❤️ https://t.co/QhWKCf1SeQ — TNT Sports (@tntsports) October 28, 2026

Djokovic cambió el juego a partir de la segunda manga, con un tenis más sólido y convincente. Así llegarían las primeras posibilidades, logrando el quiebre en el segundo juego. La temprana ventaja de 3-0 fue bien administrada, a pesar de algún que otro susto con el servicio, y así el serbio logró nivelar el partido.

En el tercero, ante un Humbert diezmado físicamente (requirió asistencia por dolencias en la espalda), Nole pudo sentenciar el pleito con autoridad. Ruptura de saque en el sexto juego y ventaja decisiva de 6-4 para firmar victoria y sacar boleto a los octavos de final.

Para Djokovic fue el primer éxito en Suiza desde 2011, cuando derrotó al chipriota Marcos Baghdatis (59° en ese entonces) por 2-6, 6-2 y 6-3 en los cuartos de final, despidiéndose luego en manos del japonés Kei Nishikori por 2-6, 7-6 (4) y 6-0 en semifinales.

En búsqueda de asegurar su boleto en el certamen que reúne a los ocho mejores de la temporada, el máximo ganador de torneos de Grand Slam de la historia cruzará con el alemán Jan-Lennard Struff (47°). De momento, Nole se encuentra noveno en la carrera rumbo a Turín, con 295 menos que el español Rafael Jódar (11°), el último clasificado hasta el momento.