Sorpresa en MasterChef Celebrity: Damián Betular se va del programa y ya suenan dos figuras para reemplazarlo

MasterChef Celebrity se prepara para un cambio inesperado en su jurado. Damián Betular dejaría temporalmente el programa de Telefe para cumplir con un nuevo compromiso profesional que lo llevará a Mar del Plata durante el verano de 2027. La noticia sorprendió a los seguidores del reality gastronómico y abrió interrogantes sobre quién ocupará su lugar.

La información fue revelada por Natalie Weber en Intrusos (América TV) y difundida por Primicias Ya. Según explicó la panelista, el pastelero se ausentaría durante enero para participar de la temporada teatral de Hairspray, el musical en el que interpreta a uno de los personajes principales.

Por qué Damián Betular deja MasterChef Celebrity

El motivo de su salida estaría relacionado con su participación en Hairspray, la obra musical que llegará a Mar del Plata durante la próxima temporada de verano.

En el espectáculo, dirigido por Fer Dente, Betular interpreta a Edna Turnblad, la madre de la protagonista, un personaje que marcó su debut en el teatro musical y para el que debió prepararse con clases de canto, baile y actuación.

La exigencia de las funciones teatrales le impediría continuar con las extensas jornadas de grabación de MasterChef Celebrity durante enero.

Sin embargo, su alejamiento no sería definitivo. De acuerdo con lo informado en Intrusos, Betular dejaría las cocinas del programa durante el primer mes de 2027 y regresaría en febrero.

Quién reemplazaría a Damián Betular en MasterChef Celebrity

La posible ausencia del pastelero obligaría a la producción a encontrar una figura que acompañe a Germán Martitegui y Maru Botana durante ese período.

Entre los nombres que comenzaron a circular aparecen Dolli Irigoyen y Donato de Santis, dos reconocidos referentes de la gastronomía que ya tuvieron participación en el certamen.

Sin embargo, ninguna de las alternativas estaría confirmada.

Durante el programa de América TV, Adrián Pallares puso en duda la posibilidad de que Donato regrese al reality y recordó que Dolli había manifestado dificultades para afrontar las largas jornadas de grabación.

Por el momento, Telefe no anunció oficialmente quién ocuparía el lugar de Betular ni cómo se organizaría el jurado durante su ausencia.

El nuevo desafío de Damián Betular lejos de las cocinas

La participación de Betular en Hairspray representa una nueva etapa en su carrera, que durante años estuvo vinculada principalmente con la pastelería y la televisión.

Después de su experiencia en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, el chef volvería a interpretar a Edna Turnblad en la temporada teatral de Mar del Plata, consolidando su incursión en el mundo del espectáculo.

Mientras tanto, su posible salida temporal de MasterChef Celebrity genera expectativa entre los seguidores del programa que conduce Wanda Nara, especialmente por la incógnita sobre quién se sumará al jurado durante enero.

Por ahora, todo indica que la despedida de Betular sería solo por unas semanas y que su regreso está previsto para febrero de 2027.