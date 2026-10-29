Del Progreso le ganó a Biguá y achicó distancias en la cima del PreFederal Ascenso

Franco Leal fue e mejor de la cancha, en la gran victoria de los roquenses. (Prensa Del Progreso)

Del Progreso superó a Biguá por 80-76, en el duelo saliente de la décima fecha del PreFederal Ascenso de básquet y achicó distancias en la zona alta. Además, Unión Alem Progresista logró un triunfazo como visitante sobre Cipolletti (74-48) y Centenario se quedó con el clásico del puente contra Cinco Saltos (94-80), en un paso clave para meterse en las semifinales.

Con estos resultados, Biguá sigue en la cima con 18 puntos (8-2). Del Progreso y Unión Alem Progresista quedaron muy cerca (17, 7-3) y más atrás aparecen Centenario (14, 4-6), Cipolletti (13, 3-7) y Cinco Saltos (11, 1-9).

Los destacados de la décima

Franco Leal fue el goleador de Del Progreso con 24 tantos, seguido de Santiago Pascual (17), Jorge Coronado (15) y Gustavo Maranguello (12), quien le sumó 11 rebotes. En la visita estuvo el goleador de la noche, David Véliz, dueño de 26 tantos y 15 rebotes. Agustín Jankowski (17) y Jerónimo Diomedi (15) también alcanzaron el doble dígito.

En los Magos de Allen sobresalieron Luigi Marelli (18) y Martín Arcoleas (16), mientras que Juan Ignacio Andreotti (15) y Hugo Caballero (14) fueron los destacados de Cipo. Por último en La Colonia brillaron Juan Ratto (18), Pablo Almendra (16), Lucas Manis (14) y Lucas Nogueiras, con un doble-doble de 11 y 11 rebotes. En el Tricolor no alcanzaron los 22 de Nazareno López Galluci y los 17 de Sebastián Bernasconi.