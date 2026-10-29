Inscripciones abiertas en Iupita: cómo inscribir a niños y adolescentes a los trayectos artísticos gratuitos en Roca

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA/ Iupita) mantiene abierta la convocatoria para el ciclo lectivo de sus trayectos de formación no universitaria, una propuesta presencial y gratuita pensada para que niños y adolescentes de la región se inicien o profundicen sus conocimientos en Música, Danza, Teatro y Artes Audiovisuales. La etapa de inscripción estará disponible hasta el 18 de diciembre y abarca alternativas diseñadas para acompañar de manera progresiva el recorrido de los estudiantes según su nivel escolar.

La propuesta pedagógica por disciplinas y edades

Dentro de la oferta formativa, la Escuela de Artes del Movimiento contempla un primer ciclo integral para chicos de nivel primario, a partir de los 10 años, quienes recorren de forma rotativa las cuatro disciplinas del área: Folklóricas, Españolas, Clásica y Contemporánea. En tanto, las y los estudiantes de nivel secundario pueden optar directamente por profundizar en una de esas especialidades de manera puntual.

En el área de Música, las alternativas abarcan la Iniciación Musical para niños desde los 8 años, mientras que los adolescentes cuentan con el Curso de Formación en Música, enfocado en el aprendizaje y la práctica de instrumentos o canto. Por su parte, la oferta de Teatro se organiza de acuerdo con las distintas franjas etarias: Actuación y Títeres para chicas y chicos de 8 a 10 años; formación teatral para preadolescentes de 11 a 13; y un trayecto de formación y práctica teatral destinado a adolescentes de 14 a 18 años. En el campo de las Artes Audiovisuales, la institución dicta el taller de Tecnología y Programación Creativa, orientado a jóvenes de entre 12 y 15 años.

Cómo realizar la inscripción en dos pasos

Para concretar el ingreso, las personas interesadas deben completar un proceso obligatorio de dos pasos. En primer lugar, es necesario llenar el formulario de preinscripción en línea según el trayecto y la disciplina elegida (click aquí). Posteriormente, en el caso de Música, Danzas y Teatro, la confirmación se realiza de manera presencial entregando la documentación requerida en la sede IUPA Canalito, ubicada en Isidro Lobo 1444 de Roca.

Para el trayecto de Tecnología y Programación Creativa, el envío de la planilla digital no asegura la vacante de forma automática, sino que la ratificación del cupo y los pasos a seguir se informan por correo electrónico a la dirección registrada por los aspirantes.

Documentación requerida antes del 18 de diciembre

La documentación necesaria en todos los casos incluye DNI y certificado de nacimiento del alumno, certificado de buena salud, foto 4×4 con fondo blanco, constancia de alumno regular del colegio escolar y el Anexo II correspondiente a la disciplina elegida, el cual se descarga directamente desde la plataforma de inscripción.