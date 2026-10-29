Actividades en un volcán de Chile cercano a Neuquén: una fuerte emisión generó una columna de 2000 metros de cenizas

El complejo volcánico mantiene su alerta técnica en nivel Amarillo, condición que indica variaciones en los parámetros de vigilancia y un comportamiento inestable del sistema volcánico. (Foto: gentileza)

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile confirmó que el sector ubicado en la región de Ñuble registró una nueva explosión con emisión de gases. Este fenómeno reciente generó una columna eruptiva que superó el los dos kilómetros de altura por encima del cráter activo.

La secuencia explosiva comenzó días atrás con una serie de pulsos continuos que encendieron las alarmas de los organismos de control. Durante las jornadas previas, los sismógrafos detectaron múltiples emisiones que elevaron material piroclástico a más de un kilómetro.

Las autoridades técnicas explicaron que la dinámica del complejo responde a procesos internos que se desarrollan de manera sostenida desde hace varios años. Este ciclo eruptivo prolongado incluye la formación y destrucción intermitente de domos de lava en la superficie.

Medios locales informaron que, como consecuencia directa de este escenario inestable, los comités de emergencia ampliaron los perímetros de exclusión alrededor del cráter principal. La medida preventiva busca impedir el tránsito de turistas y residentes en un radio considerado de alto riesgo por la caída de bloques.

Cuál es el impacto potencial y el posible escenario en la frontera

Equipos especializados en vulcanología indicaron que la dirección de los vientos resulta determinante para evaluar la posible dispersión de cenizas hacia sectores poblados. Hasta el momento, los reportes oficiales no confirmaron la llegada de material volcánico a territorio argentino ni afectación en pasos fronterizos.

Sin embargo, las provincias patagónicas vecinas como Neuquén permanecen atentas a la evolución de los reportes meteorológicos y de cenizas en la atmósfera. Las localidades del norte neuquino se encuentran a una distancia relativamente cercana del complejo y figuran en los mapas de seguimiento preventivo.

Los comités científicos recordaron que la alerta amarilla exige vigilancia permanente pero no implica por el momento la necesidad de realizar evacuaciones masivas. Las tareas de control se concentran en el análisis instrumental de la sismicidad y en la emisión de avisos oportunos para la aviación.

Los expertos remarcaron la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales provistos por los organismos de protección civil de ambos países. El monitoreo instrumental continuará durante las próximas semanas para determinar si el macizo regresa a la estabilidad o incrementa su energía.