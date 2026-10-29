Acuerdo urbanístico: una cooperativa compensará a la ciudad con obras en dos barrios de Viedma

Viedma y la cooperativa 8 de diciembre intercambiarán la cesión de 29 loteos por obras de infraestructura en el Distrito Sur, cercano a la ex U 12, y los loteos experimentales. Foto: Marcelo Ochoa

La Municipalidad de Viedma aprobó un convenio con la Cooperativa de Vivienda 8 de Diciembre para ejecutar obras de cordón cuneta y badenes en los barrios Mi Bandera y Distrito Sur.

Los trabajos reemplazarán la entrega de 29 lotes que la entidad debía ceder al municipio ante el fraccionamiento de dos parcelas con más de un centenar de tierras.

¿Qué obras se harán en los barrios?

Según precisó Juan Domínguez, del área de Obras Públicas de Viedma, las obras de infraestructura que la cooperativa 8 de diciembre deberá financiar y ejecutar corresponden a dos proyectos ubicados en el barrio Mi Bandera y Distrito Sur.

El primero de ellos, se desarrollará en el loteo Experimental, donde se prevé construir 1.414 metros lineales de cordón cuneta y 198 metros cuadrados de badenes.

Mientras que en el Distrito Sur se proyectan alrededor de 310 metros lineales de cordón cuneta y 130 metros cuadrados de badenes.

Kilómetros intervenidos 1.7 entre los cordones de ambos sectores

De rural a urbanizable: ¿qué implica el fraccionamiento de lotes?

De acuerdo a la normativa municipal, los terrenos que deseen avanzar con el desarrollo residencial deben atravesar por un proceso de cambio de zonificación, en el cual ceden el 20% de sus tierras a cambio de dejar de ser considerados rurales para ser espacios edificables.

Los desarrolladores de la Cooperativa 8 de diciembre debían transferirle a la capital 29 de sus lotes sin servicios a cambio de la fragmentación y urbanización de sus 146 parcelas.

Sin embargo, ambos organismos alcanzaron un convenio urbanístico, reemplazando la entrega de los lotes por obras de infraestructura básica para la ciudad.

Los terrenos tasados en agosto por $116 millones, (US$75.816), mientras que las obras en ambos barrios fueron presupuestadas por un valor $263 mil pesos (US$17) según la cotización del dólar del Banco Nación correspondiente a ese período.

A partir de ahora, se espera la aprobación de los proyectos técnicos y la documentación para poder dar inicio a la ejecución de las obras en un plazo de 240 días a partir de la autorización.