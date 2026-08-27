Operación millonaria: Enzo Fernández acordó su llegada a Manchester City

Luego de varios días de negociación, finalmente hubo acuerdo y Enzo Fernández dejará Chelsea para transformarse en nuevo jugador de Manchester City, en una operación millonaria y uno de los movimientos más grandes del mercado de pases europeo de los últimos tiempos.

Los Citizens acordaron su llegada desde Chelsea por una millonaria suma cercana a 140 millones de euros, bajo un contrato que une al mediocampista argentino hasta hasta 2032, con la posibilidad de extenderse por una temporada más. De esta forma, Enzo es ¡el argentino más caro de la historia!

El jugador argentino dejará Londres después de tres años y medio, tras su llegada post Mundial 2022, y llegará al City como una de las principales apuestas para reconstruir el mediocampo en el equipo que dirige el italiano Enzo Maresca, técnico de Fernández en los Blues temporadas atrás.

La dirigencia de Manchester buscaba un futbolista de jerarquía para reemplazar a Rodri, nuevo refuerzo de Barcelona. Y si bien ya habían incorporado al marroquí Ayyoub Bouaddi por 100 millones de euros, el técnico insistió por Enzo, que no fue tenido en cuenta en el partido de hoy de Chelsea por la FA Cup contra el Luton Townpor decisión de su técnico, el español Xabi Alonso.

La relación de Chelsea con el jugador argentino pareció quebrarse totalmente post Copa del Mundo. Días atrás, el mediocampista fue abucheado al ingresar desde el banco de suplentes amte Fulham. La hinchada londinense pareció no perdonarle al argentino su deseo indirecto de emigrar al Madrid y el gol anotado en la semifinal del mundo ante Inglaterra, con su posterior festejo emulando al «Topo Gigio».

Fernández sigue rompiendo los mercados. River lo vendió a Benfica por 18 millones en 2022. Apenas unos meses después, Chelsea pagó 121 millones para llevárselo a Inglaterra y convirtió al mediocampista en una de las compras más caras de la historia de la Premier League. Ahora Manchester City agregará otros 140 millones.