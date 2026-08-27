Vaca Muerta Oil Sur: los perfiles técnicos y de oficio que exige la obra de los tanques gigantes en Punta Colorada

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sumó un cargamento de entre 1.600 y 1.700 toneladas de chapas de acero, destinadas a la playa de tanques que se construye en Punta Colorada, al sur de Sierra Grande. La construcción de la Terminal atraviesa una de sus etapas más exigentes de ingeniería civil y montaje industrial.

La edificación de los gigantescos tanques de almacenamiento para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) —encabezado por YPF en consorcio con otras operadoras energéticas— requiere una amplia variedad de perfiles técnicos, profesionales e ingenieros, además de oficios con certificaciones específicas.

Las dimensiones de la obra explican la rigurosidad en los controles de seguridad y armado. Se trata de recipientes con capacidad para contener miles de metros cúbicos de crudo, con alturas que alcanzan los 35 metros y diámetros de hasta 82 metros.

Para sostener el ritmo de montaje, las compañías contratistas mantienen búsquedas de mano de obra calificada en distintos frentes operativos y de supervisión.

Oficios y especialistas requeridos para la obra de los tanques gigantes en Punta Colorada

Entre las especialidades más demandadas para la obra civil e industrial de los tanques destacan:

Soldadores de alta precisión e inspectores de soldadura: Profesionales de la calderería y estructuras metálicas con certificaciones internacionales para el ensamblado de las masivas placas de acero.

Profesionales de la calderería y estructuras metálicas con certificaciones internacionales para el ensamblado de las masivas placas de acero. Montadores industriales y amarradores: Personal capacitado para la maniobra de cargas pesadas, operación de grúas de gran tonelaje y posicionamiento de estructuras a baja y gran altura.

Personal capacitado para la maniobra de cargas pesadas, operación de grúas de gran tonelaje y posicionamiento de estructuras a baja y gran altura. Supervisores de calidad en campo: Especialistas en construcciones, obras viales o maestros mayores de obra con capacidad de ensayo e inspección del terreno, movimiento de suelos y vaciado de hormigón para las bases.

Especialistas en construcciones, obras viales o maestros mayores de obra con capacidad de ensayo e inspección del terreno, movimiento de suelos y vaciado de hormigón para las bases. Técnicos en Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSyMA): Personal encargado del cumplimiento de los protocolos ambientales y de prevención de riesgos en campo, bajo normativas de gestión ambiental y laboral.

Personal encargado del cumplimiento de los protocolos ambientales y de prevención de riesgos en campo, bajo normativas de gestión ambiental y laboral. Ingenieros civiles, mecánicos y de procesos: Profesionales abocados al cálculo de tensión, supervisión de sistemas de bombeo, líneas de conducción internas y coordinación operativa en obra.

A la par de las tareas de campo directo, la cadena logística del proyecto demanda analistas de compras y gestión de contratos, coordinadores de abastecimiento y técnicos en gestión ambiental.

Las convocatorias apuntan a cubrir tanto la demanda inmediata del armado de tanques como las etapas posteriores de puesta en marcha de la terminal de despacho exportadora de Río Negro.