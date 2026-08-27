Detienen a cuatro adolescentes y les secuestran una tumbera en allanamientos en Neuquén

Cuatro adolescentes fueron aprehendidos esta mañana durante dos allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la ciudad de Neuquén. Los procedimientos fueron en dos sectores del oeste como parte en una investigación judicial iniciada por un hecho de robo calificado en grado de tentativa.

Las diligencias, dispuestas por la Justicia neuquina, se realizaron de manera coordinada en inmuebles ubicados sobre la calle Calle Copihues del barrio San Lorenzo y el cruce de Rosario y Pizarro dentro de las jurisdicciones de las Comisarías 16° y 21°. Para garantizar la efectividad de las medidas, el personal de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO) estuvo a cargo de las irrupciones en ambas viviendas.

Los adolescentes vinculados en la causa judicial son dos de 16 y dos de 14 años.

Secuestro de armamento y participación policial

El operativo contó con el despliegue de distintas divisiones de la fuerza provincial, en etre ellos la UESPO que fue responsable de las irrupciones tácticas y el aseguramiento de los perímetros, el Departamento Metropolitana que brindó apoyo operativo en uno de los procedimientos y la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia que Intervino en el abordaje especializado y el posterior traslado de los cuatro menores involucrados.

Como resultado de los registros en los domicilios, las fuerzas de seguridad lograron incautar un arma de fuego de fabricación casera —conocida habitualmente como «tumbera»— junto con seis municiones calibre 22.

Los cuatro adolescentes aprehendidos, junto con el armamento y proyectiles secuestrados, quedaron formalmente a disposición de la fiscalía interviniente para el avance de la causa.