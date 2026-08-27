Banco Patagonia acordó la compra de parte de la cartera del Banco Industrial

Banco Patagonia amplía su presencia en el país con la adquisición de parte de la cartera del Banco Industrial S.A. (BIND).

El acuerdo contempla la compra de 28 sucursales en distintos puntos del país (con todo el personal que trabaja en ellas) además de la cartera minorista y previsional.

Según datos del mercado, Banco Patagonia ampliaría su cartera de cerca un millón de clientes, a 1,2 millones.

BIND se quedará con la cartera mayorista, además de la la sucursal ubicada en Av. Santa Fe 880, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acuerdo aún debe ser refrendado por los organismos pertinentes (Banco Central, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la ANSES) y se estima que a principios de 2027 se podría materializar la transacción.